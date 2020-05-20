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На дереве и в шляпке: украинская красавица-спортсменка предстала в непривычном образе (фото)
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализирующаяся на прыжках в длину, приняла участие в красивой весенней фотосессии. На фотографиях девушка сидит на ветке дерева, одетая в платье и шляпку, и держит в руках корзину с пионами.
За красивыми фотосессиями спортсменка не забывает о тренировках. Так, Бех-Романчук выложила видео, на котором отрабатывает прыжковую технику на стадионе в родном Хмельницком.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бех-Романчук и еще несколько украинских спортсменок показали, как поддерживают фигуру в условиях карантина.304
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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!