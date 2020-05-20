Украина

На борту была паника: выяснились страшные детали катастрофы самолета МАУ в Иране

Самолет МАУ, потерпевший крушение под Тегераном в январе 2020 года, падал в течение 3,5 минут, и в течение этого времени на борту судна была паника. С таким заявлением выступил глава комиссии по расследованию авиакатастрофы, директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, полученные данные позволяют понять, что на борту самолета возник пожар, и пассажиры повскакивали с мест.

«Когда самолет взлетает, все пассажиры пристегнуты. Он поднялся на высоту 2 тыс м. Пока самолет не поднимется на высоту 8 тыс метров, объявление о том, что следует пристегнуться, не выключается. Так вот, все должны были быть пристегнуты. А мы видели трупы погибших, которые лежали на земле, без кресел», — сказал Рувин в интервью Главкому.

При этом он привел сравнение с крушением MH17, пассажиры которого так и упали на землю пристегнутыми.

Самолет рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился под Тегераном 8 января. В результате погибли 176 человек — граждане 7 стран, включая 9 членов экипажа.

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет, и в апреле направил в Киев Иран направил проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать «человеческую ошибку» и в обмен на выплату компенсации и выдачу содержания бортового видеорегистратора не преследовать Иран.



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