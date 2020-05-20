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Фото роскошных интерьеров частного самолета Романа Абрамовича попали в сеть

9:49 20 мая 2020
Роман Абрамович
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британские СМИ показали фото роскошных интерьеров частного самолета российского олигарха Романа Абрамовича. Модифицированный Boeing 767−33A ER стоимостью свыше 80 миллионов долларов имеет прозвище «Бандит». Как сообщает издание The Sun, Абрамович приобрел его в 2004 году — спустя год после того, как стал собственником английского футбольного клуба «Челси».

Самолет представляет собой настоящий воздушный дворец. Здесь есть спальня с двуспальной кроватью, кухня, банкетный зал на 30 персон, просторный офис. При оформлении интерьеров использовались драгоценные металлы и ценные породы древесины. Сообщается, что на «Бандите» установлена такая же система безопасности, как на самолете президента США Air Force One (Борт номер один) — с противоракетной защитой.

53-летний бизнесмен, чье состояние оценивается в 11,3 миллиарда долларов, владеет тремя частыми самолетами. Помимо «Бандита» ему принадлежат Boeing 737−700 стоимость 73 миллиона долларов и Boeing 767−300 стоимостью 67 миллионов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая яхта Романа Абрамовича снесла причал.

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Фото роскошных интерьеров частного самолета Романа Абрамовича попали в сеть

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