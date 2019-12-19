Мир

Бывшая суперяхта российского олигарха Романа Абрамовича Ecstasea врезалась в центр управления на причале карибского острова Сан-Мартен и снесла будку, из которой успел выбежать оператор. 86-метровое судно стоимостью 75 миллионов долларов понесло не слишком значительный ущерб.

Момент катастрофы был снят на видео. Однако, как сообщает Daily Mail, пользователей сети больше всего поразила реакция двух дам, который сидели на причале за столиком, потягивая вино. В то время, как поднимается суматоха и все стараются на всякий случай убраться подальше, женщины продолжают совершенно спокойно сидеть, наблюдая за происходящим, и даже не пытаются сдвинуться с места — несмотря на то, что яхта опасно приблизилась к ним. Любительниц вина даже окатило брызгами от упавшей в океан будки.

«Не позволим такой мелочи испортить нам отпуск», «Завидное хладнокровие — хочу быть, как они» — писали в комментариях.

Абрамович заказал яхту Ecstasea в 2004 году. В 2009 году он продал свое судно наследному принцу Абу-Даби за 120 миллионов долларов. А тот перепродал его в 2014 году пакистанскому миллиардеру Алшеру Фиязу.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что в Австралии многомиллионая яхта врезалась в причал, напугав посетителей ресторана.

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