Стиль жизни

Каким будет этот четверг: гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака

Четверг, 21 мая, — удачный день для капиталовложений.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Отличный период для деловой активности. Но необходимо приложить максимум усилий для достижения цели.

Телец

Весь день вас будут окружать доброжелательные, предупредительные люди, наслаждайтесь.

Близнецы

Обстоятельства располагают к романтическим отношениям, флирту, но не слишком увлекайтесь.

Рак

Этот день хорошо подходит для проведения разных профилактических и оздоровительных процедур.

Лев

Совет звезд: отказ от вредных привычек и правильное питание помогут вам пополнить запасы жизненной энергии.

Дева

Возможно, к вам нагрянут гости. Это подходящий день для домашнего праздника.

Весы

Вы сможете повидаться с дорогим для вас человеком, по которому очень скучали.

Скорпион

Прекрасный день для примирения супругов, для оглашения помолвки.

Стрелец

Возможны в этот день мелкие разногласия и споры из-за пустяков. Постарайтесь воздерживаться от опрометчивых поступков

Козерог

Совет звезд: не обращайте внимания на выпады завистников, у вас все получится.

Водолей

Удачными будут крупные покупки, только делайте их в проверенных местах.

Рыбы

День подходит для встреч с родственниками и разных семейных мероприятий.

Хорошего вам дня!

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