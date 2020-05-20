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Украина

Не могу найти чистых людей: Зеленский ответил по поводу кумовства во власти

11:27 20 мая 2020
Зеленский
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Владимир Зеленский объяснил, почему за время его президентства во власть пришло много его знакомых и друзей.

«Ни одного кума или военного друга я не назначу. Я обещал, что к власти придут новые, другие люди… (генеральный прокурор. — Ред.) Ирина Венедиктова не была ранее в Генпрокуратуре, поэтому ее назначили как нового человека».

«У господина Ермака нет опыта как у кинопродюсера. Он опытный юрист. У него есть образование, которое нужно для главы Офиса президента. Я ему доверяю», — сказал президент.

Глава государства признал наличие кадрового голода во власти: «Нам тяжело найти министра образования. Нам тяжело найти министра энергетики. Мы находим человека, а на следующий день СМИ пишут, что это человек Ахметова или еще кого-то».

«Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональными, и чистыми», — отметил Зеленский. Отвечая на уточняющий вопрос относительно премьер-министра Дениса Шмыгаля, президент сказал: «Я считаю его профессиональным и чистым».

Все подробности пресс-конференции читайте в «ФАКТАХ».

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