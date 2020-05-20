Люди и звери

Ради селфи: в Одессе посетители клуба всю ночь издевались над маленьким львенком (фото)

Кабмин только готовится рассмотреть в среду, 20 мая, условия смягчения очередного этапа карантинных ограничений, а в Одессе таковые (ограничения) уже отменены. Причем не местными властями, а простыми предпринимателями и владельцами увеселительных заведений.

В сети попали видеозаписи, сделанные, как утверждают авторы «сюжетов», в частности, в ночном клубе Park Residence. Его открыли, невзирая на продолжающийся карантин. Пляшущие под взрывную музыку молодые люди ограничениями не заморачивались — ни защитных масок, ни безопасного расстояния…

Однако и это не все. На шумную и многолюдную «дискотеку» кто-то принес совсем маленького львенка. Он, естественно, стал объектом всеобщего внимания: каждый из сотен присутствовавших стремился потрепать, потискать животное, а главное — сделать селфи с «живым львом».

Зоозащитники из общественной организации Animal Sos Odessa попросили через соцсети хозяина львенка перестать мучить животное. Но это, очевидно, никак не вписывалось в его планы. Напротив, льстило, что к нему приковано внимание большинства участников вечеринки.

«Не хватает злости! Зачем было покупать львенка, чтобы издеваться? Видно было, что малыш устал, его не кормили и не поили. А сколько таких „любителей животных“ трогали животное за ночь!» — возмущаются зоозащитники.

Им вторят коллеги: «Это не любовь к животным, это вонючий эгоцентризм!»

Отмечают, что за ночь львенка «перетягала вся Одесса, с ним делали фото и видео, тыкали вспышки животному прямо в мордочку». Замечают также, что после ночного клуба животное повезли еще на морской вокзал, где все эти «нежности» продолжились.

Одесситы интересуются, каким образом и кто продает диких животных, почему это не регулируется, почему охрана клуба допустила хозяина с животным в помещение, где очень много людей, шум и гам, вспышки?

Они также напоминают, что Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» запрещает содержать диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, на базах отдыха, в оздоровительных учреждениях и других общественных местах, предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев, использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.

По словам вице-мэра Одессы Олеся Янчука, в Park Residence, что располагается на Французском бульваре, допустили вопиющие нарушения, чем поставили под удар своих же честно работающих коллег-рестораторов.

«Там прославили Одессу большой дискотекой с участием многих людей, которые были без защитных масок», — сказал Олесь Янчук.

Как сообщили в администрации клуба Park Residence, действительно, они открыли музыкальный сезон. При этом вход в заведение — свободный, начало вечеринок в 22:00. «Что касается львенка, другой живности — это не к нам», — сказал представитель клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в элитном районе Одессы, в Аркадии, местные жители видели, как по аллеям неподалеку от жилого комплекса гуляет маленький львенок.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю о другом львенке. Двухнедельного хищника пытались незаконно вывезти из Украины. В дальнейшем Сандру — так назвали малышку, оказавшуюся львицей — определили в Одесский зоопарк.

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