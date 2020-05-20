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Промоутер рассказал, когда станет известна дата боя Ломаченко – Лопес
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о планах по проведению объединительного боя в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.
«Конечно, мы бы хотели провести бой Ломаченко — Лопес со зрителями. Но, опять же, насколько это реалистично? Когда Ломаченко прилетит в США, мы определимся с датой его боя против Лопеса. Менеджер украинца Эгис Климас сказал мне, что мы попытаемся доставить Ломаченко в США в начале июня.
Если мы не сможем устроить бой в присутствии болельщиков, мы все равно его организуем. Вполне возможно, что нам придется провести этот поединок без зрителей. Мы не можем заставлять всех ждать, пока надеемся на то, что нам разрешат пустить болельщиков.
Понятное дело, бой состоится на платной системе (pay-per-view). Это большой бой. Думаю, мы что-то придумаем. Например, организуем шоу на открытом воздухе. Есть много других инновационных методов, чтобы организовать шоу со зрителями, но не нарушать социальное дистанцирование", — приводит слова функционера Boxing Scene.
При этом Арум отметил, что когда стало известно о невозможности проведения боя в запланированные сроки, он предложил боксерам организовать промежуточные поединки, на что и Ломаченко, и Лопес ответили отказом и выразили готовность подождать до сентября.
Напомним, объединительный бой между украинским обладателем титулов WBO, WBA и WBC и американским чемпионом IBF должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса был отменен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гонорар Ломаченко за бой с Лопесом уменьшили с 4,5 млн до 1,1 млн долларов.19
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