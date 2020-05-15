Спорт

Гонорар Ломаченко за бой с Лопесом уменьшили в четыре раза (фото)

Пандемия коронавируса, которая на неопределенное время приостановила различные соревнования по всему миру, значительно повлияет и на заработки спортсменов.

Американский боксер Теофимо Лопес, говоря об отмене боя с Василием Ломаченко, главной причиной назвал закрытие границ и невозможность украинца прилететь в США. По информации сайта Mixsport, таковой является значительное снижение гонораров боксеров. Как сообщает издание, изначально за поединок с Лопесом наш соотечественник должен был получить рекордный гонорар в карьере — порядка 4,5 млн долларов. Но коронавирус, из-за которого промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Василия, понесла большие убытки, внес свои коррективы. И теперь Ломаченко получит за объединительный поединок, в котором может стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, 1,1 млн долларов. Как сообщил промоутер украинца Боб Арум, боксерам теперь придется смириться с гораздо меньшими гонорарами, чем это было до пандемии.

За бой с Лопесом украинский боксер должен был получить рекордный гонорар в карьере

Напомним, что за свой последний поединок, против британца Люка Кэмпбелла, состоявшийся 31 августа прошлого года, Василий заработал три миллиона фунтов стерлингов (3,85 млн долларов), из которых после выплаты комиссионных промоутерской компании и менеджеру в распоряжении боксера осталось порядка двух миллионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко возглавил престижный рейтинг лучших боксеров-любителей в истории.

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