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Молодой неопытный леопард решил напасть на дикобраза – вряд ли он решится на это еще раз (видео)
В индийском заповеднике Катарниагат засняли любопытное видео. Офицер лесной службы Рамеш Панди заметил на дороге молодого леопарда и дикобраза. Сначала противники замерли на месте, изучая друг друга. Затем леопард подошел к дикобразу. Тот, встопорщив свои иглы, также начал приближаться к врагу. Неопытный хищник замахнулся лапой на дикобраза, который ловко повернулся, подставив под удар свое «оружие». Уколовшийся леопард отпрянул в сторону и покинул место событий, обходя опасного зверя по большой дуге.
«Выглядит прямо, как ковбойская дуэль», «Дикобраз ведет себя очень дерзко, сознавая свою силу», — писали в комментариях.
Зоологи говорят, что чаще всего схватки дикобразов со взрослыми леопардами все же заканчиваются в пользу больших кошек, которые с возрастом учатся справляться с такой добычей.
It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d— Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 16, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что упавшего в колодец леопарда спасли с помощью кровати.
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