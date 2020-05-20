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Молодой неопытный леопард решил напасть на дикобраза – вряд ли он решится на это еще раз (видео)

19:01 20 мая 2020
Леопард и дикобраз
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В индийском заповеднике Катарниагат засняли любопытное видео. Офицер лесной службы Рамеш Панди заметил на дороге молодого леопарда и дикобраза. Сначала противники замерли на месте, изучая друг друга. Затем леопард подошел к дикобразу. Тот, встопорщив свои иглы, также начал приближаться к врагу. Неопытный хищник замахнулся лапой на дикобраза, который ловко повернулся, подставив под удар свое «оружие». Уколовшийся леопард отпрянул в сторону и покинул место событий, обходя опасного зверя по большой дуге.

«Выглядит прямо, как ковбойская дуэль», «Дикобраз ведет себя очень дерзко, сознавая свою силу», — писали в комментариях.

Зоологи говорят, что чаще всего схватки дикобразов со взрослыми леопардами все же заканчиваются в пользу больших кошек, которые с возрастом учатся справляться с такой добычей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что упавшего в колодец леопарда спасли с помощью кровати.


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Леопард и дикобраз

Молодой неопытный леопард решил напасть на дикобраза – вряд ли он решится на это еще раз (видео)

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