Тоня Матвиенко преподнесла необычный подарок любимому Арсену Мирзояну (видео)

Шоу-бизнес

Певица Тоня Матвиенко, подарившая старшей дочери автомобиль, оригинально поздравила любимого мужа Арсена Мирзояна с днем рождения. 20 мая артисту исполняется 42 года. Жена приготовила для него особенный подарок. Тоня опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором поклонники из разных уголков Украины исполняют его песню «Вінні-Пух». К ним присоединились также Александр Положинский, сама Тоня и маленькая дочь Нина.

«С днем рождения, любимый. Многая лета», — подписала видео Матвиенко.

В связи с карантином Мирзоян будет отмечать день рождения онлайн. Вечером он приглашает присоединиться к музыкальному фестивалю, в котором живьем выступят известные артисты — Руслана, Виктор Павлик, Злата Огневич и другие.

Кстати, в день рождения Тони Арсен устроил ей сюрприз. Вместе они отправились на прогулку на катере по Днепру.

Ранее свои дни рождения на карантине отметили Настя Каменских и Потап. О том, что дарили и как провели время, Потап рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

452

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter