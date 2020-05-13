Шоу-бизнес

Потап: «С Настей мы давно живем как семья, в этом году на день рождения подарили друг другу самое важное»

Несмотря на карантин, предполагающий наличие свободного времени, поговорить с Потапом оказалось не так уж просто. По словам Алексея Потапенко (настоящее имя артиста), отсутствие концертной деятельности вовсе не превратило его в бездельника: его день расписан буквально по минутам. Поддерживать график и работать над собой его вдохновляет муза — жена Настя Каменских. Во время карантина они отпраздновали свои дни рождения, которые запомнят на всю жизнь. О семейной жизни, карантинных буднях, творчестве и кризисных моментах Потап откровенно рассказал «ФАКТАМ».

— Как вам карантинится?

— Активно! Двери студии не закрываются, мы в ограниченном количестве сотрудников выходим на работу, придерживаемся мер безопасности. И сейчас я в студии нахожусь, пишем новый альбом. Работа идет полным ходом.

— Как пишется, что вас вдохновляет?

— Любовь. Сейчас все могут больше времени проводить со своими любимыми людьми. Мне нравится, что произошел естественный перерыв концертной деятельности, это дало возможность оглянуться, перестать бежать и по-другому взглянуть на жизнь и на творчество. Проснулся утром, вдохновился поцелуем жены, возможностью быть рядом. Вот это очень ценно и это вдохновляет.

— Как изменилось творчество в связи с карантинным кризисом?

— Стали глубже копать, чтобы находить нужные эмоции, передавать смыслы. Я стал более скрупулезно подходить к написанию песен. Ранее много времени тратили на дорогу к площадкам. Заполняли его книгами, просмотрами фильмов, саморазвитием, а сейчас посвящаем творчеству.

Конечно, пандемия и карантин отражаются на всех нас, мы понимаем, что так, как раньше, уже не будет. И мы станем другими, и творчество. Я всегда старался создавать материал, который бы отвечал на поставленные обществом вопросы. Карантин еще больше убедил меня, что я жил все-таки правильно. Поэтому будет еще больше позитива, любви…

— Потап станет более лиричным?

— Сейчас я много пишу лиричных песен для разных артистов и своих проектов — Michelle Andrade, группы MOZGI. Это позитивная, легкая и романтичная лирика с ответами на вопросы: как жить? как любить? чем руководствоваться?

— Чем вы руководствуетесь? Поменялись ли приоритеты?

— Недавно был день рождения жены, который мы отметили только вдвоем. Я танцевал с ней и думал: любовь, энергия любви, сила — это счастье. Любовь — это самое главное чувство, которым я руководствуюсь всегда. Это любовь к жене, к жизни, к семье, детям… Любовь — это ответ на все вопросы. Карантин только утвердил меня в этом.

— Скоро у вас первая годовщина свадьбы, как будете отмечать?

— Нашему союзу на самом деле больше, чем год. Мы давно живем как семья. Просто не хотели никому об этом рассказывать, чтобы не распыляться. Год исполнится нашему официальному браку 23 мая. Если снимут карантин к тому времени, может, соберемся с друзьями в ресторане. Обычно мы с Настей дарим друг другу творческие подарки. Возможно, я посвящу новую песню жене.

— А на день рождения что подарили ей?

— Это мой секрет. На самом деле этот день рождения стал особенным для нас. Мы так классно поговорили, смотря в глаза друг другу. Ранее мы отмечали в кругу друзей, в ресторанах, с музыкантами, важными людьми. В этой кутерьме просто не могли уделить должного внимания друг другу. В этот раз были только вдвоем. Мы подарили друг другу самое потрясающее — время и любовь. Это самое важное. Думаю, в будущем наши праздники будут проходить в более домашнем формате.

— Вы сказали, что на самом деле вы давно с Настей вместе, сколько же?

— А вот этого не скажу. Это то, к чему мы бережно относимся и не будем делиться, уж простите.

— На карантине вы принимали участие, как звездный тренер, в шоу «Голос країни» (1+1). Как работали в условиях изоляции?

— Мы оказались в совершенно неожиданных условиях для телевизионного проекта. Готовились мы с участниками онлайн, в прямом эфире вышел и финал проекта. Мы с Настей были дома, накрыли стол, поддерживали нашу команду, смотрели на выступления участников и имели возможность подсмотреть на дома наших коллег — Димы Монатика, Дана Балана и Тины Кароль. Было очень по-домашнему и здорово. Думаю, это новая библия онлайн-проектов, такого еще не делал никто.

— Судя по вашему посту в Instagram, результат финала вас удивил, вы назвали его «Катрусин кинозал». Что вас возмутило?

— Когда в финал выходят участники из других стран, у них шансов выиграть гораздо меньше, чем у наших представителей, даже если те выступают хуже. И с этим ничего не поделаешь. У нас голосуют свои за своих. Поэтому я не возмутился, а подчеркнул этот момент с долей иронии. Кроме того, большую роль играют личные истории конкурсантов. Это тоже может быть. Но, на мой взгляд, это лишает нас, украинцев, интеграции с мировым шоу-бизнесом. Если мы будем своим отдельным хуторком, то не будет развития. Если мы хотим выходить на международный уровень, нужно становиться более открытыми. Это уже лежит в плоскости воспитания телезрителя, своего потребителя.

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— С кем из подопечных по проекту будете продолжать работать как продюсер?

— Я буду подсказывать, выступать ментором, делиться опытом и советами, но продюсировать буду только тех, кто выживет самостоятельно в пост-телешоу периоде. Я посмотрю на ребят, как они работают без поддержки, что они самостоятельно могут производить, как они проявят себя. Вот на тех, кто не растеряется и не потеряется, я обращу внимание.

— Выживут ли вообще молодые команды и артисты в этом карантинном кризисе? Что ждет наш шоу-бизнес?

— Шоу-бизнес прямо привязан к экономике. Старая фраза «хлеба и зрелищ» работала и будет работать в дальнейшем как неизменная формула. Когда наши люди будут уверены в своих запасах, они будут готовы тратиться на зрелища. А когда это произойдет, сказать сложно. Естественно, останутся на плаву народные любимчики, самые популярные артисты и те, у кого есть финансовая подушка. Это, например, Олег Винник и Оля Полякова. Остальным будет тяжело, особенно представителям нишевой и альтернативной музыки. Но когда у людей появятся деньги, возможность ходить на концерты и сидеть на расстоянии полуметра друг от друга, возможно, начнется сдвиг. Думаю, раскачиваться будем долго.

— Как раз Оля Полякова и некоторые другие артисты считают, что государство должно помочь, в том числе финансово, представителям развлекательной отрасли. По этому поводу развернулась горячая дискуссия в программе Савика Шустера. Как вы считаете, что сейчас нужно шоу-бизнесу и стоит ли ждать поддержки?

— Я смотрел эту передачу, но не хочу вступать в политическую полемику. Она была похожа на предвыборную кампанию или увеличение армии подписчиков в сети. Ни одной внятной мысли в этой передаче я не услышал. Поддержка государством культуры необходима всегда. Было бы замечательно уменьшить налоги на концертную деятельность и создать нормальные условия для работы музыкантов и других творческих людей в области театра, кино и так далее. Это стало бы хорошим подспорьем для того, чтобы пережить этот жесткий кризис. Но мы привыкли ни на кого не рассчитывать — только на самих себя и тот продукт, который создаем.

— Вы зашли и на территорию кино, сняв совместно с Юрием Горбуновым две части комедии «Скажене весілля». Будете активнее присутствовать на этом рынке?

— Мы с FILM.UA были партнерами двух частей этого проекта, снимались сами, отвечали за музыку и продвижение картины. Сейчас думаем над третьей частью. Ведь изначально фильм задумывали в трех частях. Жду с нетерпением сценария.

— Судя по результатам проката, вам удалось неплохо заработать.

— Да, но все заработанное от первой части мы вложили во вторую. Могу похвастаться — мы сделали самые популярные фильмы в украинском прокате.

— Когда планируете возобновление концертной деятельности?

- Пока не знаем, как планировать. Много концертов перенеслось, есть новые заказы, но говорить более конкретно пока не могу. Наша группа компаний полноценно работает в онлайн режиме. За время карантина мы создали много диджитал-продуктов и услуг. Это непросто — нести ответственность за своих людей, а это более 60 человек, за которыми стоят семьи. Я знаю их родителей, детей, собак… Мы стараемся держаться, быть друг для друга психологической крепостью. В это время команда еще больше сплотилась и работает с невероятной отдачей.

Шоу-бизнес — это такой же бизнес, как и сельское хозяйство, такие же операционные инструменты, он требует системного подхода и развития. И наш сектор зарабатывает неплохие деньги. Да, мы зависимы от экономики страны и от совместных с государством действий. В нынешнее время надо помогать. Артисты могут делать это своим примером — нести радость людям и уверенность в завтрашнем дне. Наш продюсерский центр, например, написал музыкальные заставки для школьных онлайн-уроков. Считаю, что в такие тяжелые времена наш артистический долг — поддерживать и подбадривать людей, особенно, детей.

И мой график сейчас достаточно жестко расписан, все спланировано едва не поминутно. Мы с Настей стараемся рано ложиться и рано вставать. Мы занимаемся спортом, пишем песни, снимаем клипы, готовим новые концерты, учим танцы. Мы с женой обедаем дома, она потрясающе готовит: запекает рыбу и мясо, делает овощные супы, обалденную итальянскую пасту. Мы живем в частном доме, поэтому после обеда у нас есть возможность прогуляться.

Раз в неделю я выезжаю на съемки подкаста 2POPODCAST, в этот день нахожусь на студии. Параллельно работаю над новыми проектами онлайн.

— У вас в этом году 20-летний творческий юбилей. Как будете отмечать?

— Творческую 20-ку я уже отпраздновал, даже получил именную звезду на Аллее звезд в центре Киева. Да и вообще я не приверженец пафосных мероприятий по таким поводам, Дворцов «Украина» и прочее… Мне достаточно того, что я в строю, пишу новую музыку и она востребована.

Сейчас, не имея возможности путешествовать, все свое время и деньги трачу на облагораживание того, что есть вокруг меня, начиная от собственного дома и заканчивая любимым Киевом. Мы еще будем скучать по карантинным временам. Это ведь прекрасное время для пересмотра ценностей. Я уверен, когда-нибудь закончится карантин и обязательно все у всех будет хорошо.

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Фото предоставлено MOZGI Entertainment

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