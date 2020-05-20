Доллар подешевел, а евро подорожал: что будет дальше

Деньги

Уже вторую неделю курсы доллара и евро медленно, но уверенно идут вниз. Хотя стоимость евро периодически колеблется. Только за последние два дня, с понедельника, 18 мая, американская валюта подешевела на 12 копеек, а вот евро, напортив, подорожал на 25 копеек, едва превысив уровень в 29 гривен. Так, 20 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,52 грн за доллар и 29,02 грн за евро. На наличном рынке также наблюдается снижение курса доллара и укрепление евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,44 грн, купить — по 26,72 грн; евро — сдать по 28,62 грн, купить — по 29,14 грн.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,7−1,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 грн до 26,57 грн (-0,9%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 26,74−26,76 грн до 26,55−26,58 грн (-0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 26,75−27,02 грн до 26,47−26,71 грн (-1,0% - -1,1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи. Эта разница вернулась к стандартному для спокойного рынка значению, которое наблюдалось до мартовского скачка.

Пользуясь превышением предложения валюты над спросом, НБУ продолжает покупать валюту на рынке. На прошлой неделе Нацбанк пополнил резервы на 161 млн долларов. С начала апреля, когда ажиотаж на рынке окончательно спал, регулятор купил на межбанке 1 млрд 147 млн долларов после продажи в марте 2,2 млрд долларов.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2−26,4 грн", — прогнозирует Иосуб.

Есть и другие факторы, влияющие на укрепление курса национальной валюты.

«Курс гривни в среду, 20 мая, несколько вырос и находится на уровне 26,54 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит после того, как парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Напомню, Верховная Рада Украины 13 мая приняла закон, который сделает невозможным возврат «ПриватБанка» бывшему владельцу. Таким образом, преграды для подписания закона пройдены, и он открывает путь к возобновлению сотрудничества с МВФ.

Также рынок переваривает результаты вчерашнего размещения облигаций внутреннего государственного займа: Минфин смог привлечь более 21,2 млрд гривен по ставкам ниже 11%. Это размещение позволяет частично финансировать дефицит бюджета, когда банки получают рефинансирование НБУ под ставку 8%, а потом полученные средства размещают под 10,5−11% годовых. В то же время для неризидентов такие ставки не являются привлекательными.

Вероятно, в ближайшее время гривня удержится в диапазоне 26,5−26,7 грн за доллар. НБУ будет выкупать излишнее предложение с уровня 26,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Однако в Нацбанке предупреждают, что вскоре нас ждут экономические трудности, связанные с эпидемией коронавируса. Как говорится в официальном сообщении Национального банка Украины, несмотря на то, что Украина начала первый этап выхода из карантина, страну ожидает пик экономического кризиса во втором квартале этого года.

Вследствие пандемии коронавируса увеличилось количество безработных во всем мире. В Украине также ухудшилось состояние рынка труда. Предприятия сокращают штаты, а некоторые вынуждены отправлять работников в неоплачиваемые отпуска. Также сократилось количество вакансий на сайтах трудоустройства во всех секторах экономики, и оно остается существенно ниже, чем было до кризиса.

«По оценкам Национального банка, пиком экономического кризиса в Украине будет именно второй квартал. Отмена карантина, вероятно, состоится до конца июня, а это значит, что деловая активность вскоре оживится. Вместе с тем следует ожидать оживления и на рынке труда», — говорится в сообщении НБУ.

Также в Нацбанке отмечают, что в следующем году уровень безработицы может восстановиться до тех показателей, которые были до кризиса. При этом в НБУ отметили, что, учитывая нынешние ключевые факторы, можно прогнозировать медленное и долгосрочное развитие украинской экономики. Среди этих факторов — низкая производительность труда, навыки рабочей силы, не соответствующие требованиям работодателей, трудовая миграция, низкий уровень участия в рабочей силе, так как в других странах к работе привлекают большее количество женщин по сравнению с Украиной, а также старение и сокращение населения.

Стоит напомнить, что, согласно недавно принятому парламентом закону, кредиторы временно лишены права штрафовать заемщиков за несвоевременную уплату по кредиту. Если заемщик в период действия карантина или в течение 30 дней после его отмены просрочил плату по кредиту, то он освобождается от обязанности уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку. Эти антикризисные нормы будут действовать до конца месяца, в котором завершится карантин.

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter