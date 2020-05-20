«Угроза» второго срока и зависимость от рейтинга: главные итоги встречи Зеленского с журналистами

Украина

В среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский провел долгожданную встречу с журналистами. Беседа проходила под открытым небом, даже немного под дождем. Разговор продлился практически три часа, с одной короткой паузой. Скандальной пресс-конференция стала еще до ее начала — многих известных журналистов на встречу не пустили, сославшись на эпидемиологическую ситуацию.

«ФАКТАМ» задать вопрос президенту не дали. Впрочем, мы предлагаем обратить внимание на самые интересные тезисы Зеленского (таких оказалось не много).

Безусловно, главной темой стал возможный второй срок Владимира Зеленского. Несмотря на клятвенные обещания, что во власть он идет всего на пять лет, сейчас, по всей видимости, концепция меняется. Аппетит приходит во время еды, правда же? Конечно, президент не дал прямого ответа, но обещал подумать, намекая на реальную возможность похода на второй срок.

В своей речи Зеленский сказал, что его вторая каденция, как и первая, зависит от желания народа. Видимо, таким образом президент подчеркнул свои высокие рейтинги. Вокруг позиций главы государства в соцопросах вообще развернулась интересная история — Зеленский в глаза журналистам сказал, что не следит за рейтингами, но в том же предложении озвучил свои точные цифры. И даже рассказал, что в случае выборов сейчас победил бы любого соперника с результатом 75%. Зачем это знать человеку, который не следит за рейтингами?

Квартальское прошлое заставляет Зеленского обращать внимание на публику. Он привык, что ему рукоплещут. А в политике такое происходит весьма редко. Высокие рейтинги Зеленского обусловлены тем, что сейчас у него отсутствуют реальные конкуренты — Порошенко крепко держит свою аудиторию, Бойко и прочие представители юго-востока вряд ли смогут существенно нарастить позиции, например, в центральной и западной Украине. Максимумом для Тимошенко может быть кресло премьера, и то при очень удачных для нее обстоятельствах. Хотя у старожила украинской политики есть свой ядерный электорат, который хорошо себя покажет на местных выборах. Для Виталия Кличко главная битва пока будет за кресло мэра Киева, а там за 3−4 года многое может измениться.

Не стоит забывать еще об одном тяжеловесе украинской политики — Арсене Авакове, однако пока вероятность его президентства крайне низка и вряд ли ситуация изменится. Впрочем, в последнее время в политических кругах чаще обсуждается переход от реальной президентско-парламентской формы правления к парламентско-президентской, где главными центрами власти будет Верховная Рада и Кабинет министров. По словам источников, спикер парламента Дмитрий Разумков, который и так старался отдалиться от президента Зеленского, уже даже проходит своего рода «смотрины», и с ним ведут переговоры некоторые украинские олигархи. Кризис становится катализатором множества процессов, в первую очередь политических.

Возвращаясь к пресс-конференции Зеленского, стоит отметить, что он сильно изменился. Нет уже того улыбчивого молодого человека. Чувство юмора еще, может, осталось, но усталость на лице очевидна. Кризис не только закалил Зеленского, но и немного оголил. Заметно, как просто вывести его из себя. Журналистка NewsOne смогла сделать это за какие-то 5−7 минут, перебивая президента и быстро меняя темы. С натяжкой можно сказать, что Зеленский сорвался. Уже во время разговора с представителем Бигус. Инфо глава государства устроил перепалку с журналистом. Сначала Зеленский не давал задать вопрос об ответственности за расследование дела Шеремета и показательную посадку в СИЗО подозреваемых, против которых уже полгода не могут собрать доказательную базу, а затем разговор и вовсе перешел на «дворовой» уровень.

Из положительного выделил бы факт признания, что боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» управляются из России, а на Донбассе воюют российские военные и есть техника Вооруженных сил РФ. Зеленский старается избегать таких заявлений, вероятно, чтобы не терять контакта с Владимиром Путиным. Но сегодня мы эти слова услышали.

Зеленский подучил украинский язык — это заметно. Он гораздо увереннее ведет диалог на мове. К слову, языковой вопрос на пресс-конференции был поднят, и тут Зеленский сказал красиво: «Круто же знать украинский язык!» И правда, круто! Впрочем, разделять страну по языковому признаку Зеленский не стал — сказал, что в Украине можно разговаривать на русском и даже вести эфиры на ТВ, но в рамках квот. На уточняющий вопрос о пересмотре квот четкого ответа не последовало. Тактика «и нашим и вашим» тут выгодна для Банковой, отсутствие четкого ответа — удачный ход для президента.

Не обошлось и без ляпов — Зеленский сказал, что не назначал на должности своих кумовьев и армейских друзей. И правда, сложно назначить сослуживцев, если сам не служил. А вот десятки друзей по «Кварталу» получили теплые должности, но о них президенту умолчал.

В сухом остатке — пресс-конференцию можно было сжать примерно до часа, а то и сделать еще короче. Ничего принципиально нового Зеленский не сказал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года пресс-марафон Зеленского длился 14 часов, во время которого 300 представителей массмедиа задали более 500 вопросов.

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