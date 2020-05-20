Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон станет приемным отцом 16-летней подруги его дочери

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Знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон и его пятая жена Сьюзи Эмис подали в суд Лос-Анджелеса документы, необходимые для оформления официальной опеки над 16-летней девушкой — подругой одной из их дочерей. Создатель фильмов «Терминатор», «Титаник», «Аватар» и его супруга фактически станут приемными родителями подростка.

65-летний Джеймс и 58-летняя Сьюзи знакомы со своей будущей подопечной уже четыре года. Они также знают и ее родителей. С сентября прошлого года девочка уже постоянно живет в семье Кэмеронов и благодаря им посещает престижную школу в Калабасасе. До этого же она проживала со своими родителями в Нью-Йорке.

Как пишет издание The Blast, в документах в качестве причины необычного решения супругов указано то, что у матери и отца девочки около полтора лет назад «начались проблемы со здоровьем и финансовые трудности», в результате чего они утратили способность заботиться о ребенке. К тому же они состоят в разводе, живут в настоящее время в разных штатах и фактически являются бездомными. Кроме того, они злоупотребляют наркотиками. И не возражают против того, чтобы об их дочери позаботились другие люди.

Джеймс Кэмерон женился на Сьюзи (которая исполнила небольшую роль внучки главной героини в фильме «Титаник») в 2000 году. Она воспитывают троих детей — 19-летнюю Клэр, 16-летнего Куинна и 13-летнюю Элизабет.

С какой именно из дочерей дружит будущая приемная дочь Кэмерона не уточняется. Известно, что девочки были очень близки — несмотря на от, что жили в разных городах. Они ежедневно общались онлайн, созванивались и ездили друг к другу в гости.

У Эмис имеется также 30-летний сын Джаспер от первого брака с актером Сэмом Робардсом.

У Джеймса есть 26-летняя дочь Джозефин от предыдущей жены — звезды «Терминатора» Линды Гамильтон. Они были официально женаты с 1997 по 1999 год. С 1989 по 1993 годы женой Джеймса была режиссер Кэтрин Бигелоу. С 1985 по 1989 годы он состоял в браке с продюсером Гейл Энн Херд. А первой его избранницей была официантка Шерон Уильямс. Они сыграли свадьбу в 1978 году и расстались в 1984-м.

На данный момент последней картиной Кэмерона, вышедшей на экраны, стал фильм «Терминатор: Темные судьбы». Идет работа над продолжением «Аватара».



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