Появился новый официальный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» (видео)

Шоу-бизнес

Американская кинокомпания Paramount Pictures показала новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы». Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

В трейлере рассказывается о новой героине Грейс, которую сыграла Маккензи Дэвис. Она является наполовину киборгом и называет себя «усовершенствованным человеком». Вместе с Сарой Коннор она пытается защитить девушку по имени Даниелла, на которую охотится новая модель Терминатора из жидкого металла.

Режиссер картины — Тим Миллер («Дэдпул»), одним из продюсеров и авторов сценария выступил Джеймс Кэмерон, снявший первые два фильма о Терминаторе. Ранее Кэмерон сообщил, что «Терминатор: Темные судьбы» является прямым продолжением картины «Терминатор 2: Судный день». Новый фильм не будет связан сюжетно с частями франшизы, которые выходили после «Судного дня», и сериалом «Терминатор: Битва за будущее».

В фильме Арнольд Шварценеггер вернулся к роли Терминатора, а Сару и Джона Конноров вновь сыграли Линда Хэмилтон и Эдвард Ферлонг. Премьера в Украине — 31 октября 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 июля легендарный культурист, актер, политик и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценегер отметил день рождения. Ему исполнилось 72 года. Знаменитый голливудский актер не стал менять свой привычный распорядок дня и отправился в тренажерный зал. Когда он завершил тренировку и заглянул в Instagram, выяснилось, что все дети уже поздравили своего отца с днем рождения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter