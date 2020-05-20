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Происшествия

На Прикарпатье отец несколько лет насиловал малолетнюю дочь и довел ее до самоубийства

15:45 20 мая 2020
изнасилование ребенка
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Ивано-Франковске суд признал 40-летнего местного жителя виновным в изнасиловании малолетней дочери. (Ранее в Николаевской области 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал своего ребенка.)

Уголовные производства были открыты по статьям «Изнасилование, что привело к особо тяжелым последствиям, а также изнасилование малолетней» и «Удовлетворение полового влечения неприродным способом с применением физического насилия, угрозы его применения».

— Установлено, что подсудимый на протяжении 2012−2016 годов умышленно, применяя психологическое давление, унижая человеческие честь и достоинство, используя беззащитное состояние своей несовершеннолетней дочери, систематически вступал с ней в половые отношения, — сообщает прокуратура Ивано-Франковской области. Как следствие — девушка повесилась. Суд признал ее отца, который всё отрицал, виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

По информации других источников, жена подсудимого (мать девочки) убеждена, что дочка оклеветала отца, что избавиться от родительской опеки.

17-летняя Диана была старшей из шестерых детей, которые росли в семье. На протяжении последний четырех лет отец постоянно ее насиловал, о чем она много раз рассказывала и матери, и своей тете. Однако мужчина убедил их, что девочка неуравновешена и психически больна, и даже угрожал поместить ее в психиатрическую больницу.

После очередного скандала Диана убежала, на телефонные звонки не отвечала. Тело девочки обнаружили на дереве в местном сквере случайные прохожие. Она повесилась на собственном свитере. В карманах брюк были найдены две предсмертные записки.

— В первой записке девочка обвиняла в насилии своего отца, а во второй — благодарила тетку, которая все же поверила ей, — сообщал начальник полиции Ивано-Франковской области Игорь Максимов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что недавно под Одессой 13-летняя девочка после домогательств отца покончила с собой, бросившись с обрыва. А на Буковине дочь-подросток родила ребенка от своего отца.

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