300 тысяч детей со всей Украины получают книги от «Новой почты»

Украина

Более 60 000 семей — именно столько семей из разных уголков Украины заполнили анкеты в рамках акции «Детская книга в подарок». Книги уже направляются почти в 15 000 населенных пунктов во всех областях страны.

«Для нас это особый проект. К нему присоединилась вся команда — все наши филиалы с удовольствием присылают книги семьям, чтобы порадовать детей. Ведь работники „Новой почты“ — тоже мамы и папы, — говорит соучредитель „Новой почты“ Инна Поперешнюк. — К нам обратились разные семьи, за каждой анкетой — своя история. Например, семья, воспитывающая 15 детей, где все дети очень любят читать, играют на музыкальных инструментах, изучают иностранные языки. И поддержать такие семьи в это непростое время — для нас особая радость. Надеемся, что сказки „Новой почты“ поднимут настроение маленьким читателям».

В «Новой почте» сообщили, что продолжают отправлять книги, чтобы каждый ребенок получил свою иллюстрированную сказку: «Вскоре все 300 тысяч книг окажутся в детских руках. Книги получат многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, семьи, которые вынуждены были покинуть дома на оккупированных территориях, и другие. Спасибо всем, кто помог нам подарить радость детям».

Акция «Детская книга в подарок» завершена.

До встречи в новых проектах!

Хотим выразить отдельную благодарность всем информационным ресурсам, которые рассказали об акции: «1К», «Апостороф», «ФАКТЫ», «РБК Украина», «БигМир», «Лента», «Гордон», «Антикор», «Багнет», «Информатор», «Деловая столица», «Информер», «Критика», «Пресс Центр», «Народная Правда», «Рупор Инфо», «Новая Власть», «Хабс», «Факты», «24 канал», The World News, News online, «Акценты», «Знай», Hyser, «Политека», «2000», «Новости без границ», «Мета.юа», Мy.ua, Uazmi, «Информатор — новости Украины и мира», «Новости Украина», «Информер Новости», «Важные Новости», «Пресс Центр», «Народная Правда», «Информатор», «Про все», «Моя Винница», «Новости Винницы», «Угледар Инфо», «Львовский портал», «Весь Харьков», Kolo.poltava.ua, «Наше місто», «Львів Ньюс», «Зміст», «Захід Медіа», «Весь Харьков», «Новости Н», «20 минут Тернополь», «БукИнфо», «ИРТ Полтава», «Місто», «Град і АРТ-24 (ТВ)», «Алекс», ТТV, TV-4, 5-й канал, «Вінничина», «Скіфія», «Волинь ТВ», «Винница Ньюс», «Херсон», «Мій Тернопіль», «То є Львів», «Львівські Новини», «Украина нашими глазами».

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