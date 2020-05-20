В Украине реально начали продавать собак за долги: названы расценки

Украина

На торги выставили собак, которые были конфискованы при аресте имущества должников. Ранее предложение продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами, высказал нардеп Евгений Брагар.

Как сообщает УНИАН, на торги на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставлены восточноевропейская овчарка со стартовой ценой 1 300 грн и пит-бультерьер за 112,5 грн. Эти собаки были конфискованы при аресте имущества должников в Хмельницком и в Донецкой области и выставлены на продажу Министерством юстиции.

Пока на торги по питбультерьеру нет заявок, а овчаркой заинтересовался один покупатель.

Ранее сообщалось, что жителя Винницы за убийство собаки приговорили к пяти годам лишения свободы. Животное умерло после удара ногой в живот.

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