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Жителя Винницы приговорили к реальным пяти годам лишения свободы за убийство собаки
Несмотря на принятый три года назад закон о запрете жестокого обращения с животными, суды не слишком часто приговаривают живодеров к реальным срокам заключения. Случай в Виннице стал показательным исключением. За жестокое избиение собаки 28-летний житель города приговорен к пяти годам лишения свободы.
Приговор был вынесен 14 мая, хотя сам случай произошел весной прошлого года. Установлено, что 80-летний винничанин выгуливал своего шпица. Навстречу шел мужчина и сильно ударил ногой 13-летнего пса в живот. Животное упало бездыханным, а по дороге в ветклинику умерло от полученных травм.
Суд учел молодость подсудимого и отсутствие смягчающих обстоятельств. Поэтому мужчина получил пять лет лишения свободы. Пока приговор не вступит в законную силу, винничанин должен находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, в феврале 2020 года в первом чтении Рада поддержала закон о дополнительной защите животных. Документом запрещается бить, травить или калечить бездомных животных и домашних питомцев.
Фото misto.vn.ua88
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