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Стиль жизни

Популярный телеведущий раскрыл семейный рецепт бисквита с ревенем

20:27 20 мая 2020
Бисквит с ревенем
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Телеведущий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Украина») и кулинарный эксперт Алексей Суханов признался, что особое удовольствие на карантине он получает от занятий кулинарией. Известно, что ведущий также подумывает о написании книги рецептов. Многие из них ему достались от бабушки и мамы, как и рецепт бисквита с ревенем.

Алексей Суханов

— Мой любимый бисквит с ревенем ассоциируется у меня с детством и весной, — рассказал «ФАКТАМ» Алексей Суханов. — Именно в это время на базарах появляются сочные стебли ревеня, которые прекрасно подходят для десертов. Секрет в том, что они имеют небольшую кислинку, а это придает любому сладкому блюду неповторимый вкус. Помню, когда в нашем доме готовился бисквит, нельзя было шуметь, чтобы «не спугнуть» тесто. Мне тогда все это казалось каким-то сказочным действием. А спустя годы я понял, для того чтобы блюдо получилось, надо просто любить то, что ты делаешь. Впрочем, это относится к любому занятию.

Рецепт бисквита с ревенем

Ингредиенты:

Ревень — 10 стеблей

Сахар — 150 грамм

Мука — 200 грамм

Яйца — 3 штуки

Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Соль — щепотка

Корица — по вкусу

Почистите и мелко нарежьте стебли ревеня. Сложите в миску. Для бисквита отделите белок от желтка. Желток смешайте с сахаром до его растворения. Белок взбейте с солью в крепкую пену. В желтковую массу постепенно добавьте белок, продолжая взбивать. Добавлять белок нужно очень аккуратно — он должен придать тесту воздушность. Смешайте муку с разрыхлителем и добавляйте понемногу в белково-желтковую массу. Хорошо взбейте, тесто должно быть мягким и на нем должны образоваться пузырьки. В бисквитное тесто добавьте нарезанный ревень, перемешайте и, при желании, посыпьте корицей. Залейте массу в форму и выпекайте в духовке при 180 градусах 40−50 минут. Подавайте остывшим.

Ранее Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» рецептом постных тефтелей из овсянки.

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