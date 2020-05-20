Гол Милевского не помог «Динамо» обыграть лидера чемпионата Беларуси (видео)

Спорт

В рамках 10-го тура чемпионата Беларуси действующий чемпион и обладатель Суперубка страны брестское «Динамо» принимало на своем поле БАТЭ из Борисова, на данный момент лидирующего в турнирной таблице.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами — на гол борисовчанина Драгуна хозяева ответили точным ударом украинца Артема Милевского (также в основном составе команды из Бреста вышел еще один наш соотечественник Александр Нойок, а вот отбывший пятиматчевую дисквалификацию Евгений Хачериди наблюдал за игрой со скамейки запасных), который мастерски принял передачу в центре штрафной площадки и вторым касанием отправил мяч под перекладину. Этот мяч стал для нападающего третьим в сезоне, и по результативности он стал лучшим бомбардиром своей команды.

Впрочем, после перерыва БАТЭ забил еще дважды (один из мячей на счету Нехайчика, который в прошлом сезоне выступал как раз за «Динамо») и, добыв победу, подтвердил свое лидерство. У команды из Борисова 22 очка, у «Торпедо-Белаза» и «Энергетика-БГУ», которые провели на одну игру меньше, — по 18-ть.

Отметим, что совсем скоро «Динамо» и БАТЭ встретятся вновь — уже в воскресенье, 24 мая, они разыграют Кубок Беларуси. Финальный матч в Минске на стадионе «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» с Милевским не пустило «Шахтер» Вернидуба в финал Кубка Беларуси.

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