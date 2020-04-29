«Динамо» с Милевским не пустило «Шахтер» Вернидуба в финал Кубка Беларуси

Спорт

В то время, как практически во всех странах приостановлены спортивные соревнования, в Беларуси вовсю кипят футбольные баталии.

В среду, 29 апреля, состоялись матчи полуфинальной стадии кубкового турнира. Брестское «Динамо» после домашней победы (2:0) отправилось в гости к действующему обладателю трофея — «Шахтеру» из Солигорска. Гости, в составе которых с первых минут вышел украинец Артем Милевский (еще двое наших соотечественников, Александр Нойок и Евгений Хачериди, пропускали отчетный поединок из-за перебора желтых карточек и дисквалификации за удаление соответственно), после первого тайма уверенно вели в счете со счетом 2:0 и, казалось, что матч можно заканчивать.

Но подопечные экс-наставника «Зари» Юрия Вернидуба проявили характер и смогли за 16 минут, с 58-й по 74-ю, забить четыре (!) мяча. К сожалению для болельщиков солигорского клуба, на решающий гол их любимцев не хватило… Примечательно, что свои мячи «Шахтер» забил после того, как наставник гостей заменил Милевского.

Отметим, что в другом полуфинале сыграют БАТЭ и «Славия» из Мозыря (первый матч в Мозыре завершился минимальной победой хозяев — 1:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты белорусского «Немана» взбунтовались из-за коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter