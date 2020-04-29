26.95 / 27.20 29.01 / 29.46
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Динамо» с Милевским не пустило «Шахтер» Вернидуба в финал Кубка Беларуси

20:13 29 апреля 2020 7
«Динамо» с Милевским не пустило «Шахтер» Вернидуба в финал Кубка Беларуси (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В то время, как практически во всех странах приостановлены спортивные соревнования, в Беларуси вовсю кипят футбольные баталии.

В среду, 29 апреля, состоялись матчи полуфинальной стадии кубкового турнира. Брестское «Динамо» после домашней победы (2:0) отправилось в гости к действующему обладателю трофея — «Шахтеру» из Солигорска. Гости, в составе которых с первых минут вышел украинец Артем Милевский (еще двое наших соотечественников, Александр Нойок и Евгений Хачериди, пропускали отчетный поединок из-за перебора желтых карточек и дисквалификации за удаление соответственно), после первого тайма уверенно вели в счете со счетом 2:0 и, казалось, что матч можно заканчивать.

Но подопечные экс-наставника «Зари» Юрия Вернидуба проявили характер и смогли за 16 минут, с 58-й по 74-ю, забить четыре (!) мяча. К сожалению для болельщиков солигорского клуба, на решающий гол их любимцев не хватило… Примечательно, что свои мячи «Шахтер» забил после того, как наставник гостей заменил Милевского.

Отметим, что в другом полуфинале сыграют БАТЭ и «Славия» из Мозыря (первый матч в Мозыре завершился минимальной победой хозяев — 1:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты белорусского «Немана» взбунтовались из-за коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

летняя погода в Киеве

Дожди с грозами и летнее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Эктор Хименес-Браво

«Срамота!» Звезду украинского телевидения раскритиковали за голое фото

Пикетчик с плакатом Зе — Гандон

За Гандона ответил: на Полтавщине суд оштрафовал пикетчика за недоказанное оскорбление Зеленского

Сергей Притула

Притула за 6 минут показал все, что произошло в Украине за месяц карантина: получилось эффектно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер