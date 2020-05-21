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Коронавирусов стало больше: у опасного заболевания нашли три подтипа, повышающие его заразность
Группа молекулярных биологов под руководством доцента Тасманийского университета в Хобарте Майкла Чарльстона проанализировала геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и пришла к выводу, что, как и предполагали их коллеги из Китая, вирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых — свой набор мутаций в ключевых генах.
Предварительные результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
«Наши наблюдения показывают, что сейчас в мире параллельно циркулируют три разных линии SARS-CoV-2, которые значительно отличаются друг от друга с точки зрения эпидемиологии. К примеру, линия C, для которой характерна высокая скорость роста, появилась в Европе, в конце февраля. Характерные для нее мутации расположены в тех участках генома вируса, которые непосредственно отвечают за его размножение и проникновение в клетки», — цитирует авторов исследования ТАСС.
Отмечается, что еще с первых дней вспышки коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует ее возбудитель — коронавирус SARS-CoV-2. Сегодня известно, что мутации в нем накапливаются примерно с той же скоростью, как и у вируса гриппа, однако к чему могут привести эти мутации, ученые пока понять не могут.
В частности, еще в начале марта китайские биологи заявили, что вирус мог разделиться на два подтипа, S и L. Они отличаются остротой симптомов и скоростью распространения. Другие ученые в этом усомнились, отметив, что изменения в общем генофонде вируса могли произойти из-за различных случайных процессов, а не из-за реальных отличий в заразности этих подтипов SARS-CoV-2.
Для этого исследования ученые разработали специальную методику, с помощью которой они оценивали эпидемиологическую и эволюционную значимость каждой мутации в генах SARS-CoV-2. Благодаря этому ученые выяснили, как накопление подобных изменений влияло на заразность вируса и скорость его распространения по Земле.
Как оказалось, вирус можно разделить на три отдельных линии, которые отличаются как заразностью и прочими биологическими свойствами, так и тем, как именно они распространялись по разным уголкам Земли. Первые две из них, которые ученые назвали «линией A» и «линией B», по своим свойствам похожи на подтипы S и L, которые ранее предложили китайские ученые.
Исследователи отмечают, что они достаточно слабо отличаются друг от друга. Эти разновидности появились в первые дни развития эпидемии, еще в ноябре или в декабре 2019 года. Изначально «линия A» и «линия B» распространялись на территории Китая, однако впоследствии они попали в другие страны Азии и на западное побережье США.
Третий подтип коронавируса, «линия C», появился значительно позже, в конце февраля. Он возник на территории Европы и отличается от двух других набором значимых мутаций в гене S, которые отвечает за проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека, и в гене ORF1ab, критически важном для размножения вируса.
Эти изменения, как отмечают исследователи, не только повысили заразность вируса, но и сделали его более изменчивым, ускорив процесс накопления мутаций в его геноме. Появление «линии C», как предполагают Чарльстон и его коллеги, объясняет то, почему вирус начал стремительно распространяться по Европе в начале марта. Сейчас эта линия — самая распространенная разновидность вируса в мире.
При этом исследователи не исключают, что «линия C» могла так быстро распространиться по Европе и из-за случайных факторов, — к примеру, из-за того, что она первой проникла на ее территорию и смогла закрепиться там. Как отмечают исследователи, последующие наблюдения за их распространением, особенно в странах Ближнего Востока, по которым почти нет данных, покажут, какая из этих двух гипотез ближе к истине.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.
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