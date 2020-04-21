Мир

Коронавирус мутировал и стал более опасным: что об этом известно

Коронавирус, который в Британии собираются определять при помощи четвероногих помощников, в последние недели мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Daily Mail.

Британское издание, в свою очередь, цитирует выводы из доклада группы ученых из Чжэцзянского университета, которые утверждают, что есть десятки штаммов вируса известного как SARS-COV-2.

Штаммы, обнаруженные в Китае, были одними из самых опасных и схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди по большей части заражаются более слабыми версиями вируса.

Авторы работы утверждают, что они первые нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.

Специалисты изучили то, насколько эффективно вирус может заражать человеческие клетки, а также уничтожать их. В Китае и некоторых европейских странах, которые сильнее всего пострадали от пандемии, таких как Италия и Испания, ученые нашли самые опасные штаммы заболевания. Эти же штаммы были найдены и в Нью-Йорке, эпицентре заражения в США.

Тем не менее на остальной территории Америки зафиксированы в основном менее опасные штаммы, среди которых может быть штамм из Уханя, откуда и появился сам вирус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера понедельника, 20 апреля, во всем мире выявлено 2 миллиона 466 тысяч 305 случаев заражения коронавирусом. Скончались 169 тысяч 338 инфицированных. Выздоровели 644 тысячи 589 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter