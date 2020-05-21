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Футбольный клуб получил многомиллионный штраф из-за секс-кукол на трибунах (фото)
Футбольный клуб «Сеул» из Южной Кореи попал в скандал из-за необычного решения «заполнения» трибун на матче чемпионата страны против «Кванджу».
Как известно, после выхода из карантина все поединки должны проходить без зрителей, и руководство столичного клуба решило заручиться «поддержкой»… кукол из секс-шопа. На сидениях разместили 30 манекенов, одетые в футболки с логотипом фирмы-производителя и с масками на лицах.
Необычные «болельщики» помогли «Сеулу» одержать победу (1:0), но теперь клубу придется заплатить штраф в размере 100 миллионов вон (около 81 тысячи долларов). «Дисциплинарный комитет принял жесткие меры, которые учитывают серьезность произошедшего. Эта акция оскорбила болельщиц и семьи. Мы это делаем, дабы предотвратить такое в будущем. Команда сделала огромную ошибку, не убрав куклы, хотя было достаточно времени до начала поединка», — говорится в официальном заявлении на сайте футбольной лиги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста испанской «Сельты» Пионе Систо оштрафовали на рекордную в истории клуба сумму за нарушение карантина.132
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