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Спорт

Футбольный клуб получил многомиллионный штраф из-за секс-кукол на трибунах (фото)

10:06 21 мая 2020
Футбольный клуб Сеул
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Футбольный клуб «Сеул» из Южной Кореи попал в скандал из-за необычного решения «заполнения» трибун на матче чемпионата страны против «Кванджу».

Как известно, после выхода из карантина все поединки должны проходить без зрителей, и руководство столичного клуба решило заручиться «поддержкой»… кукол из секс-шопа. На сидениях разместили 30 манекенов, одетые в футболки с логотипом фирмы-производителя и с масками на лицах.

Необычные «болельщики» помогли «Сеулу» одержать победу (1:0), но теперь клубу придется заплатить штраф в размере 100 миллионов вон (около 81 тысячи долларов). «Дисциплинарный комитет принял жесткие меры, которые учитывают серьезность произошедшего. Эта акция оскорбила болельщиц и семьи. Мы это делаем, дабы предотвратить такое в будущем. Команда сделала огромную ошибку, не убрав куклы, хотя было достаточно времени до начала поединка», — говорится в официальном заявлении на сайте футбольной лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста испанской «Сельты» Пионе Систо оштрафовали на рекордную в истории клуба сумму за нарушение карантина.

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