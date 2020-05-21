Принц Гарри нашел себе «нового отца» – в лице мужа подруги Меган Маркл (фото)

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Известная американская певица и актриса Кэтрин Макфи, подруга детства Меган Маркл, рассказала об отношениях ее семьи с семейством герцога и герцогини Сассекских, которые теперь являются их соседями по Лос-Анджелесу.

По словам 36-летней Макфи, ее третий по счету супруг, 70-летний музыкальный продюсер Дэвид Фостер (ранее он был женат на матери супермоделей Джиджи и Беллы Хадид Иоланде) очень сблизился с Гарри. «У них действительно прекрасные отношения. Они прямо, как отец и сын», — заявила она. По ее словам, ранее Дэвил помогал Гарри и Меган устроиться в Канаде после их отъезда из Великобритании.

Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи

Кэтрин и Меган учились в одной школе и вместе выступали в школьных мюзиклах. В прошлом году Макфи опубликовала в Instagram совместное фото с Меган времен их ранней юности. Правда, многие считали, что она оказала этим герцогине не лучшую услугу. «Они выглядят, как клоуны в гриме с таким макияжем», — критиковали это фото в сети.

Между тем откровения Кэтрин вызвали негативную реакцию в Великобритании. Многие задались вопросом — каково было отцу Гарри, 71-летнему принцу Чарльзу, слышать, что что его место в жизни сына, который теперь находится в тысячах километрах от него, занял кто-то другой. Так, журналист Daily Mail и писатель Том Леонард назвал эту ремарку Макфи (которая, к слову, всего на шесть месяцев старше нового «сына» своего мужа) бестактной. И что ее слова о «суррогатных отцах» в какой-то мере вторят ремарке самого принца Гарри, сделанной в 2017 году. Тогда он заявил, что переехавшая в Британию Меган обрела наконец в лице его родственников «семью, которой у нее не было». Эти слова Гарри глубоко ранили отца Меган — Томаса Маркла, а также ее единокровных брата и сестру.

Как также отметил Леонард, одним сыном больше или меньше для Фостера не имеет значения. У него за спиной пять браков, от которых он имеет пять биологических детей, а также шестеро пасынков и падчериц.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Меган Маркл и принц Гарри проживают сейчас в доме стоимостью 18 миллионов долларов, принадлежащем другу Опры Уинфри — продюсеру Тайлеру Перри.

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