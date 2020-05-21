- 10:52 День вышиванки: украинские знаменитости показали свои национальные наряды
- 10:48 Принц Гарри нашел себе «нового отца» – в лице мужа подруги Меган Маркл
- 10:48 На Луганщине зафиксировано наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине: выяснилась причина
- 10:33 Зеленский-шоумен спасает рейтинг Зеленского-президента, — Павел Казарин
- 10:32 Возобновление работы метро в Киеве: озвучены требования к пассажирам
- 10:11 Абоненты "Киевстар" остались без интернета: что произошло
- 10:10 Памела Андерсон получила работу на сайте для взрослых и показала сексуальное фото в постели
- 10:06 Футбольный клуб получил многомиллионный штраф из-за секс-кукол на трибунах
- 10:00 Шесть дней провел на ИВЛ и не выдержал: в семье Харатьяна случилось горе
- 09:51 Зеленский трогательным фото поздравил украинцев с Днем вышиванки
- 09:51 Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
- 09:28 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Принц Гарри нашел себе «нового отца» – в лице мужа подруги Меган Маркл (фото)
Известная американская певица и актриса Кэтрин Макфи, подруга детства Меган Маркл, рассказала об отношениях ее семьи с семейством герцога и герцогини Сассекских, которые теперь являются их соседями по Лос-Анджелесу.
По словам 36-летней Макфи, ее третий по счету супруг, 70-летний музыкальный продюсер Дэвид Фостер (ранее он был женат на матери супермоделей Джиджи и Беллы Хадид Иоланде) очень сблизился с Гарри. «У них действительно прекрасные отношения. Они прямо, как отец и сын», — заявила она. По ее словам, ранее Дэвил помогал Гарри и Меган устроиться в Канаде после их отъезда из Великобритании.
Кэтрин и Меган учились в одной школе и вместе выступали в школьных мюзиклах. В прошлом году Макфи опубликовала в Instagram совместное фото с Меган времен их ранней юности. Правда, многие считали, что она оказала этим герцогине не лучшую услугу. «Они выглядят, как клоуны в гриме с таким макияжем», — критиковали это фото в сети.
Между тем откровения Кэтрин вызвали негативную реакцию в Великобритании. Многие задались вопросом — каково было отцу Гарри, 71-летнему принцу Чарльзу, слышать, что что его место в жизни сына, который теперь находится в тысячах километрах от него, занял кто-то другой. Так, журналист Daily Mail и писатель Том Леонард назвал эту ремарку Макфи (которая, к слову, всего на шесть месяцев старше нового «сына» своего мужа) бестактной. И что ее слова о «суррогатных отцах» в какой-то мере вторят ремарке самого принца Гарри, сделанной в 2017 году. Тогда он заявил, что переехавшая в Британию Меган обрела наконец в лице его родственников «семью, которой у нее не было». Эти слова Гарри глубоко ранили отца Меган — Томаса Маркла, а также ее единокровных брата и сестру.
Как также отметил Леонард, одним сыном больше или меньше для Фостера не имеет значения. У него за спиной пять браков, от которых он имеет пять биологических детей, а также шестеро пасынков и падчериц.
Как ранее писали «ФАКТЫ», Меган Маркл и принц Гарри проживают сейчас в доме стоимостью 18 миллионов долларов, принадлежащем другу Опры Уинфри — продюсеру Тайлеру Перри.60
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».