Зеленский делом Байдена себе и нам могилу копает, — Фурса

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Инвестиционный банкир и известный блогер Сергей Фурса прокомментировал на своей странице в соцсети ситуацию с расследованием против Петра Порошенко и лидера предвыборной гонки в США Джо Байдена, которое одобрил президент Владимир Зеленский, обвинив своего предшественника в госизмене.

«Как президент делом Байдена себе и нам могилу копает.

Пару месяцев назад ходили слухи, что в офисе президента есть гениальный план. Чтобы не принимать антиколомойский закон и не разрушать коалицию с Коломойским, отказаться от сотрудничества с МВФ, заменив деньги Фонда прямой поддержкой от США, — пишет Сергей Фурса. — На много миллиардов долларов. А получить эту поддержку должны были, продав Трампу компромат на Байдена. А если бы Трамп не смог прямо дать деньги, то получить их транзитом, от какой-нибудь Саудовской Аравии, на которую должен был бы надавить Трамп.

Вот такая нехитрая схема. О которой даже писала украинская пресса. Которая просто не могла быть жизнеспособной. Это невозможно в реальном мире. Но об этом могут не догадываться, например, обычные таксисты. И люди из офиса президента. В конце концов, у нас же нынче во власти 30 выпускников «Квартала 95». В свое время Пиночет делал реформы в Чили с помощью гарвардских мальчиков. И у них получилось. А у нас «квартальные» мальчики. И президент еще удивляется, что к ним никто не хочет присоединяться. И быть потемкинскими реформаторами.

Так вот, мальчики из шоу-бизнеса теоретически могли бы поверить в такой план. Но, как мы видим, он не сработал. У нас есть сотрудничество с МВФ и скоро будет первый транш. Дай Бог не последний. И, казалось, тема влазить в выборы президента США ушла. Как идея потенциального самоубийства. Казалось, пронесло. Но только казалось.

И вот уже Президент лично одобряет расследование против Байдена и Порошенко. Обвиняя своего предшественника в госизмене. И, соответственно, обвиняя Байдена в преступлении. В год выборов президента США. Обвиняет в преступлении лидера предвыборной гонки в США, ставки на победу которого постоянно растут. Делает это после появления записей, которые, судя по всему, предоставила сама Украина (СБУ? Офис Президента?). Которые слегка подкорректировала команда Медведчука-Коломойского и выбросила на потеху российским пропагандистам. Сделали это руками связанного с ФСБ депутата на канале кума Путина. Причем не было никакой сенсации в том, что было опубликовано. Потому что сам Байден рассказывал эту историю. А президент обвиняет своего предшественника фактически в том же, в чем уже легко обвинить и его самого.

И теперь эта тема станет одним из лейтмотивов предвыборной гонки в США. Русские и Трамп постараются.

И это не первое событие. За день до выхода Деркача, очевидного представителя русского мира и ФСБ в Украине, телеканал НТВ берет интервью у Онищенко. Который сидит в немецкой тюрьме. Известный любитель коней и моделей, а также государственных денег, особенно в сфере энергетики. Еще один жулик, с которым все давно ясно. Так вот, этот Онищенко дает интервью российским пропагандистам и обвиняет в своих бедах Сороса и Байдена. И уже на следующий день на телеканале 112, таком себе филиале НТВ в Украине, живущем на деньги Медведчука, выходит Деркач со своей «сенсацией».

Совпадение?

На этот вопрос вы можете придумать ответ сами. Судя по всему, русские снова решили помочь Трампу победить. Но теперь делают это, еще и убивая сразу второго зайца — разрушая отношения Украины и США. При этом США — наш единственный надежный союзник в войне с Россией. Зачем это России — понятно. А вот зачем это Украине?

Вопрос опять риторический. Но Украина в лице своего президента лично включилась в борьбу. Президент лично озвучил и фактически одобрил расследование на своей пресс-конференции. Президент лично уничтожает сотрудничество с США, нашим единственным союзником, подрывая доверие, и позволяет оставить нас наедине с Россией. Которая снова хочет видеть Трампа в кресле президента.

Украина в любом случае проигрывает. Да уже проиграла и потеряла. Как минимум доверие со стороны союзника. Который помогал как делать реформы, так и сдерживать агрессию России. Теперь украинская тема может стать токсичной в любом случае. Кто бы не победил. А это выгодно русским. Потому что меньше будут защищать Украину союзники. И выгодно олигархам. Потому что меньше будет желание делать реформы.

Президент может не понимать, что творит. Такой у нас президент. И Офис президента может не понимать, что творит, или творить сознательно, подыгрывая русским или Коломойскому, против которого есть дело в США, тянущее на пожизненное. Такой у нас Офис президента. Но хоть кто-то взрослый там должен быть? Кто-то, кто может объяснить, чем чревато, когда мелкие жулики из провинции начинают играть в Большую Игру? Чем чревато самому президенту такая игра. И что в следующий раз международной поддержки, финансовой, может не быть. А кризис еще не закончился…" — написал Фурса в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, приуроченную к годовщине его инаугурации. Видео можно посмотреть здесь.

«ФАКТЫ» также писали, что, по мнению бывшего замглавы Администрации президента Порошенко, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, «если Зеленский и Ko начнут подковерные игры с Путиным, Кремль их легко переиграет».

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