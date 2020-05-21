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Шоу-бизнес

Николь Кидман сломала ногу (фото)

13:10 21 мая 2020
Николь Кидман
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудская звезда Николь Кидман сломала ногу. Об этом сообщил ее муж, певец Кит Урбан, в интервью австралийскому телевидению. Фанаты были обеспокоены состоянием здоровья актрисы после того, как в сети появились фотографии, где на ее правую ногу надет оротопедический сапог.

Как пишет издание USA Today, несчастный случай произошел около пяти недель назад во время пробежки, которую Николь совершала возле своего дома в городе Нэшвилл (штат Теннессси). По словам Урбана, она угодила ногой в выбоину на дороге, подвернула лодыжку и получила небольшой перелом в районе ступни. Урбан сказал, что его жена переносит травму, как настоящий боец. «Ее сила духа удивительна. Должен сказать, что она справляется с этим лучше, чем мог бы я на ее месте», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочери Николь Кидман и Кита Урбана дебютировали в сериале «Большая маленькая ложь».


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