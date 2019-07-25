Шоу-бизнес

«Когда ты заткнешься?!»: Николь Кидман отреагировала на обвинения мужа в том, что она нимфоманка

Известная голливудская актриса Николь Кидман в течение 13 лет является женой Кита Урбана. При этом, несмотря на внешне великолепный брак, супруг актрисы часто преподносит ей «сюрпризы»: то он попадается на глаз папарацци с очередной пассией, то делает различного рода скандальные заявления о ней. Об этом пишет Семь дней со ссылкой на The Huffington Post.

В частности, выступая недавно на концерте, приуроченном к выходу нового альбома, Кит спел песню, посвященную, как он пояснил, его жене. В ней он сообщил ошарашенным слушателям, что «Николь — настоящая маньячка в постели». И добавил, будто бы она «не дает ему спать по ночам, будит его без конца, требуя заняться с ней любовью»!

Эти заявления привели убежденную католичку Николь, собиравшуюся когда-то стать монахиней, в совершенный ужас. Ведь она всегда была довольно закрытым человеком и принципиально не делилась никакими деталями своей личной жизни. А тут ее собственный супруг, отец двух дочерей актрисы — Фэйт и Сэнди — выставил ее нимфоманкой! И, что еще больше усугубило смятение Кидман, ей пришлось публично отреагировать на заявления мужа.

Так, во время недавнего телешоу, ведущий Кайл Сэндилендс, попросил ее прокомментировать слова мужа. И Кидман пришлось это сделать. Покраснев, как рак, Николь заявила: «Конечно, мне не хотелось бы становиться цензором собственного мужа. Он, видимо, считает меня своей музой. Но, я не могу не спросить: «Кит, когда ты уже заткнешься, наконец?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Николь Кидман удивила декольте в стиле Ким Кардашьян.

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