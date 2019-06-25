Дочери Николь Кидман дебютировали в сериале «Большая маленькая ложь» (фото)

Шоу-бизнес

Дочери голливудской звезды Николь Кидман и австралийского кантри-певца Кита Урбана пошли по стопам своей звездной матери. Десятилетняя Санди Роуз и восьмилетняя Фэйт Маргарет снялись в эпизодических ролях в новом сезоне телесериала «Большая маленькая ложь», одну из главных ролей в котором играет сама Кидман.

Как сообщает Daily Mail, девочки изображали учениц в двух сценах, снимавшихся в школе — вместе с «экранными» детьми героини Николь, мальчиками-близнецами Максом и Джошем (которых играют десятилетние актеры Камерон и Николас Кроветти). Имена детей Кидман даже были указаны в титрах.

Фэйт и Санди часто сопровождали мать на съемочную площадку. «Есть что-то замечательное в том, чтобы приводить детей к себе на работу, чтобы они видели, чем ты занимаешься и были частью этого», — говорила о дебюте дочек Николь.

Ранее Николь говорила, что не уверена в том, хочет ли она, чтобы ее дочери были актрисами.

Фэйт с другими детьми - кадр из сериала

Имена детей Николь указаны в титрах

Кидман со своими "экранными сыновьями"

Как писали «ФАКТЫ», 52-летняя Николь Кидман обнажилась перед фотокамерой.

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