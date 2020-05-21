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Партии Зеленского не существует: журналист объяснил, что происходит со «Слугой народа»
Партия «Слуга народа» не имеет программы. Об этом известный журналист Павел Казарин сказал «ФАКТАМ» в интервью, в котором подводились итоги первого года пребывания Зеленского в должности президента Украины.
Павел Казарин отметил, что партии «Слуга народа» фактически не существует.
«Мы должны понимать, что „Слуга народа“ — это лишь отражение рейтинга самого Владимира Зеленского. Когда год назад социология показывала готовность украинских избирателей голосовать за президентскую политическую силу, у „слуг“ не было ни программы, ни фронтменов», — сказал журналист.
По его словам, Украина следует общемировой тенденции последних лет, заключающейся в активизации антиэлитарных настроений.
«В США на этих настроениях победил Трамп, во Франции они привели в президентское кресло Эммануэля Макрона. Во многих других европейских странах в силу антиэлитарного запроса во власть стали приходить те политические силы, которые еще недавно считались маргинальными. Украина в этом смысле не исключение», — отмечает Казарин.
Он считает, Зеленский и его политическая сила держатся на ожидании украинского обывателя, что новое и неизвестное — это лучшее.
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