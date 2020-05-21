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Политика

Замглавы ОП Трофимов продвигает в “Укравтодор” одного из худших губернаторов, — СМИ

14:34 21 мая 2020
Туринок
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Уволенный с поста руководителя Запорожской ОГА Виталий Туринок может вскоре стать вторым человеком в «Укравтодоре». Его кандидатуру на пост замглавы ведомства лоббирует заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. Об этом сообщили «Буквы».

«Окружение президента воюет за самый лакомый кусок бюджета, о чем свидетельствуют последние перестановки на Кабмине. Главу Запорожской ОГА хотят перевести в «Укравтодор», — говорится в материале.

Накануне Трофимов в своем телеграм-канале проанонсировал новые назначения в Госагентстве автомобильных дорог: «Продолжаем делать ставки на новые лица и «выращивать» на областном уровне эффективных государственных менеджеров. Поэтому в ближайшее время Офис президента предложит Кабмину кандидатуру одного из глав ОГА на должность замглавы Госагентства автодорог Украины. Уверен, что его назначение может добавить позитивной динамики в реализацию программы «Большое строительство».

Как отмечают «Буквы», Трофимов якобы является негласным куратором Запорожской области и поддерживает Туринка, несмотря на недовольство его деятельностью многих представителей власти: «Когда в феврале 2020 года ряд народных депутатов от партии „Слуга народа“ выступил с требованием снять главу ОГА, Трофимов заявил, что причин для этого нет».

Работу Туринка критиковали не только в парламенте, но и в правительстве. По словам вице-премьера Михаила Федорова, Запорожская область под руководством Туринка занимает третье с конца место в рейтинге эффективности, а по его заместителям ведутся уголовные производства.

Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение отправить Виктора Туринка в отставку «по соглашению сторон». Новым руководителем области назначен Виталий Боговин.

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