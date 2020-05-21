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Украина

"Киевавтодор" отчитался о расходах на уборку снега, которого не было (документ)

15:39 21 мая 2020
снег
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В этом году зима в Киеве была бесснежной. Специалисты по климату даже констатировали, что метеорологическая зима в столицу так и не пришла. Тем не менее, расходы на уборку и вывоз снега в Киеве в сезоне 2019−2020 оказались существенно выше, чем годом ранее.

Глава ГО «Правова держава» Ростислав Кравец выяснил, что с 1 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года на осенне-зимнюю эксплуатацию дорог (куда входит уборка снега, обработка дорог солью) город потратил почти 400 млн гривен. На те же цели годом ранее — с 01.11.2018 по 01.04.2019 — было потрачено намного меньше — 328 млн гривен. При этом осенью и зимой 2018−2019 гг городу действительно пришлось ликвидировать снежные заносы, вывозить собранный с дорог снег. А зима 2019−2020 вошла в число самых теплых за все годы наблюдений.

Активист приводит в Facebook отчет «Киевавтодора» о полученных и потраченных средствах.

Прояснить, куда делись миллионы, выделенные на борьбу со снегом, взялся городской голова столицы Виталий Кличко. По его словам, часть средств пошла на обязательные расходы: зарплаты рабочим ДЭУ, на ремонт техники и на обновление парка снегоуборочных машин. Также были закуплены горюче-смазочные материалы и соль для посыпки дорог. Большая часть соли осталась неиспользованной и пока хранится в резервах, дожидаясь следующей зимы.

Напомним, ранее специалисты Украинского гидрометеорологического института заявили, что украинцам стоит привыкать к теплым и мягким зимам. Метеорологическое бюро Великобритании также прогнозирует, что ближайшие пять лет будут самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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