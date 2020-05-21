Знамение свыше: в разных странах мира выпал "коронавирусный" град (фото, видео)

Мир

В разных странах мира выпал град в форме коронавируса — шариков с характерными шипами. Именно таким COVID-19 выглядит под микроскопом. Фотографии и видео этого явления поступали в сеть из Мексики, Китая и даже Саудовской Аравии. Как пишет издание The Mirror, многие пользователи соцсетей восприняли это, как знамение свыше и считают, что Бог таким образом призывает людей соблюдать самоизоляцию и сидеть дома.

Однако специалисты говорят, что такое явление не так уж редко встречается. Так, метеоролог Хосе Мигель Винас, во время сильного шторма градины могут сначала формироваться в виде небольших сфер, а затем сталкиваться друг с другом и накапливать сверху слои льда, придающие им такой вид.

Weird looking hailstones (ice balls from the sky) have fallen. They have a resemblance to the Nobel Coronavirus. pic.twitter.com/lnZR16yQOv — Pramit Kumar (@PravatK84445021) May 19, 2020

"Портрет" коронавируса

Hailstone in Saudi Arabia in the shape of Coronavirus. pic.twitter.com/6z1G9w57K7 — Amira (@A_l_i_n_a__) May 13, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии неожиданно выпал град, повергнув в шок местных жителей и вызвав слухи о приближающемся конце света.

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