Наука и технологии

В Украине наладили производство экологичной одноразовой посуды: разлагается максимум за два года

Наш бывший соотечественник, а ныне гражданин Великобритании Сергей Шимченко (на фото справа) вместе с деловым партнером Игорем Диакону открыл в Украине производство экологически безопасной одноразовой посуды из бумаги. Посуда за два года полностью разлагается в окружающей среде.

Сергей Шимченко рассказал «ФАКТАМ», что родился и вырос в Запорожье. Выучился там на юриста, работал по специальности. Семь лет назад приехал с женой в Великобританию, имея с собой небольшую сумку с вещами и скромный запас денег. Ему удалось стать в Туманном Альбионе предпринимателем, открыть фирму, занимающуюся перевозками грузов. Это предприятие продолжает успешно работать.

— Сейчас я больше времени провожу в Украине, чем в Великобритании, — заявил ««ФАКТАМ» Сергей Шимченко. - Мы неравнодушны к проблемам экологии, поэтому захотелось внести свою осязаемую лепту в защиту окружающей среды. Вы, наверное, знаете о решении Европарламента полностью запретить с 1 января будущего года использование в странах ЕС одноразовых пластиковых посуды, тонких пакетов, трубочек, а также палочек с ватными тампонами для ушей. Кстати, насколько мне известно, подобный запрет планируется ввести в Украине с 2022 года.

Так вот, я с моим давним товарищем, уроженцем Молдовы Игорем Диакону, открыл в конце прошлого года в Украине производство экологически безопасной одноразовой посуды — нескольких видов тарелок и трубочек. Планируем в ближайшее время расширить ассортимент за счет одноразовых стаканов и боксов для еды, тоже изготовленных из бумаги, быстро разлагающейся в окружающейся среде.

— Эксперты обращают внимание на то, что бумажная одноразовая посуда покрыта тончайшим слоем пластика — чтобы уберечь от размокания. Из-за этого ее сложно назвать экологически безопасной, ведь пластик может разлагаться несколько столетий. Вы делаете тарелки из такой бумаги?

— Нет. Это особая, стойкая к размоканию бумага, не имеющая пластикового покрытия. В холодной воде она может находиться больше суток, не теряя своих первоначальных свойств. Контакт с горячей жидкостью выдерживает меньшее время, но это не имеет практического значения, ведь любая пища довольно быстро остывает.

Сертифицированные бумага и пищевой клей, которые мы используем, производятся за рубежом. Но планируем в будущем закупать и бумагу украинского производства — изготовленную из опавших листьев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два года назад, будучи еще старшеклассником, юный ученый Валентин Фречка из Закарпатья разработал технологию производства бумаги из опавшей листвы. В конце прошлого года в Житомире изготовили первую партию такой бумаги.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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