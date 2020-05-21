Маленьких основателей Киева нарядили в вышиванки (фото)

Общество и люди

В четверг, 21 мая, в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю на Почтовой площади скульптуры малышей — основателей Киева Кия, Щека, Хорива и сестры их Лыбеди — нарядили в вышитые сорочки.



Автор композиции скульптор Владимир Журавель говорит, что на бронзовых фигурках обновили вышиванки, в которых Кий, Щек, Хорив и Лыбедь красовались в прошлом году.

Снабдили бронзовых малышей и медицинскими масками — дань карантину. Ранее маленькие основатели Киева были в защитных костюмах медиков.

День вышиванки традиционно отмечают в третий четверг мая. В этом году он посвящен украинской семье. Не остались в стороне от праздника и украинские знаменитости — в День вышиванки-2020 они показали свои национальные наряды.

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