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Политика

Настал момент истины — Зеленский понял, что договориться с Путиным не получится, — журналист

19:00 21 мая 2020
зеленский путин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Спустя год пребывания на посту президента Владимир Зеленский должен был уже понять, что «договориться посередине» с Путиным не получится. От осознания главой государства этой истины зависит будущее и Зеленского, и Украины. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный журналист Павел Казарин.

Казарин сравнил Зеленского с недобросовестным продавцом, обещающим невыполнимое.

«Запрос на мир, безусловно, всегда будет устойчивым в нашей стране. Зеленский успешно эксплуатировал эту тему во время своей предвыборной кампании. Но он в этом смысле выступил в роли недобросовестного продавца. Он продавал Украине то, что ему не принадлежит. Ключи от мира на Донбассе не в руках Киева — они в руках Москвы», — объяснил журналист.

Казарин напомнил Зеленскому, что для России любые уступки со стороны Украины будут недостаточными, и согласны россияне только на украинскую капитуляцию. Журналист советует главе государства определиться, каким он хочет запомниться потомкам: как президент, который сопротивлялся вторжению, или как президент, который сдал страну агрессору.

Как общество воспринимает Зеленского спустя год после вступления в должность, читайте в интервью Казарина «Зеленский-шоумен спасает рейтинг Зеленского-президента».

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