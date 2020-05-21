Украина

Зеленский поручил Кабмину за три месяца разработать закон об амнистии капиталов

Президент Владимир Зеленский решил, что Украине нужен закон об амнистии капитала. Глава государства предлагает Кабмину разработать проект такого закона и внести его в парламент.

Специальное единоразовое декларирование или «налоговая амнистия» предполагает, что лица смогут подать специальную декларацию о доходах и внести туда ранее неучтенные активы, скрытые источники доходов, например, из-за пределов Украины. Таким образом после амнистии происходит «обеление», легализация имущества и других ценностей.

О необходимости провести «амнистию капитала» неоднократно говорили депутаты предыдущих созывов, но до принятия закона дело не дошло. Теперь президент предлагает написать законопроект с нуля, привлекая к этой работе экспертов, представителей бизнеса и депутатов от финансового комитета Рады. Законопроекта Зеленский ждет в трехмесячный срок.

Напомним, соцопросы показывают, что идея об амнистии капитала не слишком популярна у украинцев. Тем не менее в 2018 году бизнесу было предложено приобщиться к разработке проекта закона об амнистии капитала («нулевой декларации»), чтобы в Украину смогли вернуться средства из зарубежных источников. Примеры других государств показывают, что при грамотном проведении налоговой амнистии в страну могут вернуться миллиарды долларов.

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