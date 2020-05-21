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Украина

Зеленский поручил Кабмину за три месяца разработать закон об амнистии капиталов

21:03 21 мая 2020
декларация
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский решил, что Украине нужен закон об амнистии капитала. Глава государства предлагает Кабмину разработать проект такого закона и внести его в парламент.

Специальное единоразовое декларирование или «налоговая амнистия» предполагает, что лица смогут подать специальную декларацию о доходах и внести туда ранее неучтенные активы, скрытые источники доходов, например, из-за пределов Украины. Таким образом после амнистии происходит «обеление», легализация имущества и других ценностей.

О необходимости провести «амнистию капитала» неоднократно говорили депутаты предыдущих созывов, но до принятия закона дело не дошло. Теперь президент предлагает написать законопроект с нуля, привлекая к этой работе экспертов, представителей бизнеса и депутатов от финансового комитета Рады. Законопроекта Зеленский ждет в трехмесячный срок.

Напомним, соцопросы показывают, что идея об амнистии капитала не слишком популярна у украинцев. Тем не менее в 2018 году бизнесу было предложено приобщиться к разработке проекта закона об амнистии капитала («нулевой декларации»), чтобы в Украину смогли вернуться средства из зарубежных источников. Примеры других государств показывают, что при грамотном проведении налоговой амнистии в страну могут вернуться миллиарды долларов.

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