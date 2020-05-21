- 21:42 Минздрав обнародовал план выхода Украины из карантина и нарвался на резкую критику в сети
- 21:28 Наелся металлических предметов: открылись неожиданные обстоятельства смерти ребенка под Одессой
- 21:21 День ангела Николая: душевные поздравления и красивые открытки
- 21:03 Зеленский поручил Кабмину за три месяца разработать закон об амнистии капиталов
- 20:51 В КГГА уточнили, когда в Киеве могут возобновить работу сельхозярмарки
- 20:32 Американка создала портреты легенд НБА из игральных костей
- 20:26 Стало известно о судьбе "застрявших" в Украине детей от суррогатных матерей
- 19:54 Дженнифер Энистон понравился украинский блокбастер за один доллар
- 19:37 День Николая Теплого: традиции и запреты праздника
- 19:36 Доллар резко пошел в рост: курс НБУ на 22 мая
- 19:29 День Николая Весеннего: поздравления и открытки
- 19:18 В России умер олимпийский чемпион по хоккею
Минздрав обнародовал план выхода Украины из карантина и нарвался на резкую критику в сети
Минздрав обнародовал новый план выхода Украины из карантина. Открытие ряда объектов, судя по инфографике министерства, переносится на более поздний срок. Новый «усовершенствованный» график вызвал резкую критику в сети.
Так, согласно схеме Минздрава, позднее, чем было обещано смогут открыться спортклубы и фитнес-залы. Ориентировочной датой названо 1 июня, если в регионе не обостряется эпидситуация. Торгово-развлекательные центры, судя по всему, останутся закрытыми до конца карантина 22 июня.
Не меньше вопросов вызвала и дата открытия метро. Чтобы подземка заработала с 25 мая, в городе должны выполняться требования по количеству проведенных тестов, по загруженности коек в «коронавирусных» больницах и по числу новых заболевших. Стало понятно, откуда пошли слухи о том, что в Киеве, в отличие от Харькова и Днепра, метро может и не открыться со следующей недели из-за не очень хорошей эпидемической статистики.
Население, настроившееся на послабления карантина с 22 мая, крайне резко отреагировало на новый план от Минздрава.
Добавил путаницы и значок автобуса в инфографике, подписанный как «метро».
Напомним, ранее президент заявил, что текущая эпидемическая ситуация позволяет ускорить график выхода из карантина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»40
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..