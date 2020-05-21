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Украина

Минздрав обнародовал план выхода Украины из карантина и нарвался на резкую критику в сети

21:42 21 мая 2020
спорт карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Минздрав обнародовал новый план выхода Украины из карантина. Открытие ряда объектов, судя по инфографике министерства, переносится на более поздний срок. Новый «усовершенствованный» график вызвал резкую критику в сети.

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Так, согласно схеме Минздрава, позднее, чем было обещано смогут открыться спортклубы и фитнес-залы. Ориентировочной датой названо 1 июня, если в регионе не обостряется эпидситуация. Торгово-развлекательные центры, судя по всему, останутся закрытыми до конца карантина 22 июня.

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Не меньше вопросов вызвала и дата открытия метро. Чтобы подземка заработала с 25 мая, в городе должны выполняться требования по количеству проведенных тестов, по загруженности коек в «коронавирусных» больницах и по числу новых заболевших. Стало понятно, откуда пошли слухи о том, что в Киеве, в отличие от Харькова и Днепра, метро может и не открыться со следующей недели из-за не очень хорошей эпидемической статистики.

Население, настроившееся на послабления карантина с 22 мая, крайне резко отреагировало на новый план от Минздрава.

Добавил путаницы и значок автобуса в инфографике, подписанный как «метро».

Напомним, ранее президент заявил, что текущая эпидемическая ситуация позволяет ускорить график выхода из карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Минздрав обнародовал план выхода Украины из карантина и нарвался на резкую критику в сети

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