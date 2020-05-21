Украина

Минздрав обнародовал план выхода Украины из карантина и нарвался на резкую критику в сети

Минздрав обнародовал новый план выхода Украины из карантина. Открытие ряда объектов, судя по инфографике министерства, переносится на более поздний срок. Новый «усовершенствованный» график вызвал резкую критику в сети.

Так, согласно схеме Минздрава, позднее, чем было обещано смогут открыться спортклубы и фитнес-залы. Ориентировочной датой названо 1 июня, если в регионе не обостряется эпидситуация. Торгово-развлекательные центры, судя по всему, останутся закрытыми до конца карантина 22 июня.

Не меньше вопросов вызвала и дата открытия метро. Чтобы подземка заработала с 25 мая, в городе должны выполняться требования по количеству проведенных тестов, по загруженности коек в «коронавирусных» больницах и по числу новых заболевших. Стало понятно, откуда пошли слухи о том, что в Киеве, в отличие от Харькова и Днепра, метро может и не открыться со следующей недели из-за не очень хорошей эпидемической статистики.

Население, настроившееся на послабления карантина с 22 мая, крайне резко отреагировало на новый план от Минздрава.

Добавил путаницы и значок автобуса в инфографике, подписанный как «метро».

Напомним, ранее президент заявил, что текущая эпидемическая ситуация позволяет ускорить график выхода из карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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