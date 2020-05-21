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Украина

ВСУ испытали новый ракетный комплекс — "убийцу" танков (фото)

23:18 21 мая 2020
корсар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На полигоне возле Гончаровского Черниговской области военные испытали новую модификацию противотанковых ракетных комплексов «Корсар» с тепловизором. В новой версии «Корсара» усовершенствован прицел. По словам разработчика — конструкторского бюро «Луч», боевые возможности комплекса существенно расширились.

корсар

Испытания проводились днем и в темное время суток. Траекторию ракеты, ее скорость, дальность полета отслеживала специальная радарная система.

корсар

Ракетный комплекс «Корсар» предназначен для поражения неподвижных и подвижных целей: танков, БТР, скоростных десантных катеров, вертолетов, беспилотников. Комплекс рассчитан на стрельбу до 2,5 км.

корсар

Напомним, в Генштабе ВСУ комплексы «Корсар» называли не альтернативой, а дополнением к американским «Джавелинам». На испытаниях украинские ПТРК поразили 100% целей на дальности почти 2 км.

Фото GeneralStaff.ua/Facebook

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