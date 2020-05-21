Превращали в наркодилеров: в Киеве злоумышленники предлагали украинцам "поработать курьером" в РФ

Происшествия

Столичные следователи объявили о подозрении группе лиц, которые вербовали граждан Украины для работы в России. Ранее правоохранители сообщили о подозрении задержанным на взятке в Одессе таможенникам.

О разоблачении вербовщиков рассказали в Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что задержанные злоумышленники предлагали украинцам работу курьером-экспедитором, а на самом деле — заставляли людей работать наркодилерами. В ходе расследования, которое длится почти четыре года, следователи установили причастность сообщников к новым фактам и объявили о подозрении. Фигурантам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

«Сотрудники столичной полиции задокументировали деятельность преступной группы из четырех человек, которая в течение 2015−2016 годов вербовала жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей на работу в РФ. Набор происходил через сайты объявлений и в офисах, где собирали анкетные данные претендентов и готовили их к отправке в соседнее государство», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в результате преступной деятельности группировки пострадали 12 мужчин и женщин.

Вербовщики подыскивали жертв среди людей с материальными трудностями, которым они покупали билеты на поезд в столицу, а затем — контролировали пересечение границы, где их встречали якобы «работодатели». Те уже заставляли украинцев выполнять ту работу, которую поручали. В основном это было распространение наркотиков, за что в дальнейшем они попадали в поле зрения правоохранителей, которые отправляли их за решетку.

В настоящее время задержанные — двое братьев, кум и друг — находятся под ночным домашним арестом. Следователи установили новые факты причастности фигурантов к другим эпизодам, а затем по согласованию Киевской городской прокуратуры объявили им подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (торговля людьми).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в Киеве был задержан мужчина с партией кокаина особо крупного размера стоимостью 75 тысяч долларов США. Партию наркотического средства киевлянин приобрел с целью сбыта. Тем не менее его надеждам заработать не было суждено сбыться — во время проведения совместной операции полиции и СБУ его задержали. При досмотре автомобиля был найден пакет с кокаином весом 500 граммов.

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