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Арестованы чиновники Одесской таможни, требовавшие "дань" за растаможку контейнеров (фото)

17:03 16 мая 2020
Арестованы чиновники Одесской таможни, требовавшие «дань» за растаможку контейнеров (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении задержанным в Одессе исполняющему обязанности начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы, а также исполняющему обязанности заместителя начальника таможенного поста — начальника одного из отделов таможенного оформления этой же таможни.

Обоих подозревают в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

По информации ГБР, чиновники требовали и систематически получали неправомерную выгоду в обмен на гарантии не создавать искусственные препятствия при растаможивании контейнеров и проведении дополнительного досмотра груза.

Один из подозреваемых был задержан во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1,3 тысячи долларов США.

Теперь пойманным «на горячем» таможенникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, и с конфискацией имущества.

Напомним, главный таможенник Одесского региона Михаил Грибанов на пресс-конференции опроверг информацию о том, что на взятке задержали его. Тем не менее он не отрицал, что в ходе спецоперации силовики уложили его на землю и даже заковали в наручники.

Фото ГБР

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