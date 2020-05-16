- 17:42 В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями
- 17:36 Матроса, напавшего с ножом на сослуживца и полицейского в Одессе, проверяют на вменяемость
- 17:27 На высоте 97 метров: группа Go_A перепела хит Сердючки для «Евровидения-2020»
- 17:19 Врач победителя Евролиги ЦСКА умер в 44 года от осложнений коронавируса
- 17:11 16-летний актер, звезда популярных сериалов, начал употреблять наркотики в 13 лет и умер от передозировки
- 17:03 Арестованы чиновники Одесской таможни, требовавшие "дань" за растаможку контейнеров
- 17:02 Украину накроют дожди, за ними придут заморозки: синоптик дала неутешительный прогноз на ближайшие дни
- 16:38 Суд арестовал луганчанина, угрожавшего взорвать гранату в супермаркете в Киеве
- 16:18 «Боруссия» Д. — «Шальке»: где смотреть онлайн матчи немецкой бундеслиги 16 мая
- 16:08 Сын Ксении Собчак поразил талантом Аллу Пугачеву
- 15:49 В Закарпатье беременная женщина серьезно пострадала в результате нападения своры собак
- 15:49 Пандемия пойдет на спад уже в мае: ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Украине
Арестованы чиновники Одесской таможни, требовавшие "дань" за растаможку контейнеров (фото)
Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении задержанным в Одессе исполняющему обязанности начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы, а также исполняющему обязанности заместителя начальника таможенного поста — начальника одного из отделов таможенного оформления этой же таможни.
Обоих подозревают в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).
По информации ГБР, чиновники требовали и систематически получали неправомерную выгоду в обмен на гарантии не создавать искусственные препятствия при растаможивании контейнеров и проведении дополнительного досмотра груза.
Один из подозреваемых был задержан во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1,3 тысячи долларов США.
Теперь пойманным «на горячем» таможенникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, и с конфискацией имущества.
Напомним, главный таможенник Одесского региона Михаил Грибанов на пресс-конференции опроверг информацию о том, что на взятке задержали его. Тем не менее он не отрицал, что в ходе спецоперации силовики уложили его на землю и даже заковали в наручники.
Фото ГБР274
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
16-летний актер, звезда популярных сериалов, начал употреблять наркотики в 13 лет и умер от передозировки (фото)
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...