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В центре Киева столкнулись две Audi, есть пострадавшие
В Киеве, где на днях нетрезвый водитель на Volkswagen устроил жуткое ДТП, снова не обошлось без аварий: поздно вечером в четверг, 21 мая, на перекрестке улиц Шота Руставели и Рогнединской (недалеко от Дворца спорта) столкнулись две престижных Audi — киевской и полтавской регистрации.
Предварительно установлено, что водитель, едущий по Рогнединской, должен был пропустить своего киевского «коллегу», который находился на главной дороге.
Увы, этого не случилось, и в результате пострадала 22-летняя пассажирка.
Она была доставлена в одну из столичных больниц, ее диагноз уточняется.
Следствию предстоит выяснить, почему на хорошо освещенной и незагруженной улице, что называется «на ровном месте», случилось это дорожное ЧП.
Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 20 мая под Одессой в смертельном ДТП погибли отец и сын.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО24
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!