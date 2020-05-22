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Происшествия

В центре Киева столкнулись две Audi, есть пострадавшие

0:56 22 мая 2020
Две Ауди в центре Киева
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве, где на днях нетрезвый водитель на Volkswagen устроил жуткое ДТП, снова не обошлось без аварий: поздно вечером в четверг, 21 мая, на перекрестке улиц Шота Руставели и Рогнединской (недалеко от Дворца спорта) столкнулись две престижных Audi — киевской и полтавской регистрации.

Предварительно установлено, что водитель, едущий по Рогнединской, должен был пропустить своего киевского «коллегу», который находился на главной дороге.

Увы, этого не случилось, и в результате пострадала 22-летняя пассажирка.


Она была доставлена в одну из столичных больниц, ее диагноз уточняется.

Следствию предстоит выяснить, почему на хорошо освещенной и незагруженной улице, что называется «на ровном месте», случилось это дорожное ЧП.

Начато расследование.


Ранее «ФАКТЫ» писали, что 20 мая под Одессой в смертельном ДТП погибли отец и сын.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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