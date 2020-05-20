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В Киеве пьяный водитель перевернулся на "встречке" (фото)
В среду, 20 мая, в Киеве на улице Дегтяревской, недалеко от следственного изолятора, нетрезвый водитель на Volkswagen устроил жуткое ДТП. (На днях в Мелитополе после столкновения с авто перевернулась маршрутка.)
Предварительно удалось установить, что рулевой «немца» двигался от Лукьяновского рынка и возле дома номер 17 пошел на обгон. При этом водитель полностью потерял контроль над машиной. На встречной полосе Volkswagen зацепил по касательной автомобиль Subaru и затем наехал на припаркованные Honda и Škoda, а после всего перевернулся на крышу. Водитель Volkswagen с явными признаками алкогольного опьянения от прохождения экспертизы отказался.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об аварии под Херсоном: там тоже был виновен пьяный водитель. В результате ДТП пассажир машины вылетел из салона и разбился.
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Фото автора74
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...