В Киеве пьяный водитель перевернулся на "встречке" (фото)

Происшествия

В среду, 20 мая, в Киеве на улице Дегтяревской, недалеко от следственного изолятора, нетрезвый водитель на Volkswagen устроил жуткое ДТП. (На днях в Мелитополе после столкновения с авто перевернулась маршрутка.)

Предварительно удалось установить, что рулевой «немца» двигался от Лукьяновского рынка и возле дома номер 17 пошел на обгон. При этом водитель полностью потерял контроль над машиной. На встречной полосе Volkswagen зацепил по касательной автомобиль Subaru и затем наехал на припаркованные Honda и Škoda, а после всего перевернулся на крышу. Водитель Volkswagen с явными признаками алкогольного опьянения от прохождения экспертизы отказался.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об аварии под Херсоном: там тоже был виновен пьяный водитель. В результате ДТП пассажир машины вылетел из салона и разбился.

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