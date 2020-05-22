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В Одессе снова обрушился дом: что об этом известно
В Одессе продолжают рушиться жилые помещения: в этот раз произошло частичное обрушение двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанской, 29.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
«Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
По словам вице-мэра — директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана, который находится на месте ЧП, обрушился балкон и часть квартиры на втором этаже дома, однако повреждения есть и на первом.
Также чиновник отметил, что дом является аварийным, и повреждена его нежилая часть.
В Одессе в доме № 29 по ул. Среднефонтанская произошло обрушение угла строения.— Roman Varshanidze (@rovar2009) May 21, 2020
По предварительной информации пострадали шесть квартир. Про жертвы и пострадавших ничего не сообщают. pic.twitter.com/O7WiE0CsDz
Сообщается, что спасатели эвакуировали жильцов, их временно отселили в отель «Одесский дворик».
Напомним, что это уже четвертое обрушение здания в Одессе за последние 40 дней. Предыдущее произошло всего три дня назад — обвалилась часть жилого дома на Торговой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ЧП в Одессе. В ночь на пятницу, 8 мая, в центре города обрушился аварийный флигель дома, в результате без крыши над головой остались жильцы восьми квартир — 21 человек.7
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