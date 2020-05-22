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Скучая на карантине, мать рисует младенцу несуразные брови – мнения пользователей сети разделились (видео)
Жительница американского штата Орегон Морган Роуз, скучая на карантине, рисует своей двухмесячной дочери Лейтон Мэй Роуз огромные несуразные брови, экспериментируя с их формой. Результат она выложила в соцсети TikTok. Морган сказала, что видела нечто подобное в интернете ранее, и решила попробовать сама, чтобы развлечь свою семью.
Лейтон Мэй Роуз с макияжем, нанесенным косметическими карандашами, сморится забавно. Видео набрало более миллиона просмотров, и его «лайкнули» около 90 тысяч пользователей. «Она выглядит пятимесячной и 50-летней одновременно. Смешно!», — писали в комментариях.
Однако идею Морган одобрили не все. Многие обвинили женщину в издевательстве над ребенком.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина поразила сеть «волшебной трансформацией» своих зубов, но потом призналась в обмане.
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