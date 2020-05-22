Мир

Жительница американского штата Орегон Морган Роуз, скучая на карантине, рисует своей двухмесячной дочери Лейтон Мэй Роуз огромные несуразные брови, экспериментируя с их формой. Результат она выложила в соцсети TikTok. Морган сказала, что видела нечто подобное в интернете ранее, и решила попробовать сама, чтобы развлечь свою семью.

Лейтон Мэй Роуз с макияжем, нанесенным косметическими карандашами, сморится забавно. Видео набрало более миллиона просмотров, и его «лайкнули» около 90 тысяч пользователей. «Она выглядит пятимесячной и 50-летней одновременно. Смешно!», — писали в комментариях.

Однако идею Морган одобрили не все. Многие обвинили женщину в издевательстве над ребенком.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина поразила сеть «волшебной трансформацией» своих зубов, но потом призналась в обмане.





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