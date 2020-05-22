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Сыпятся прямо на головы: центральный парк Днепра могут закрыть из-за небывалого нашествия гусениц (видео)
В Днепре популярный у жителей парк Богдана Хмельницкого переживает нашествие гусениц. На зеленых насаждениях замечено аномальное количество вредителей. Наиболее страдают от гусениц ясень, акация и дуб — основные деревья в парке.
Отдыхающие говорят, что при сильном ветре наблюдали настоящий дождь из гусениц. Личинки падали с деревьев и плотным ковром оседали у основания ствола.
Как сообщает «9 канал», из-за вредителей парк могут закрыть на карантин, чтобы провести тщательную обработку деревьев инсектицидами.
Вид вредителя зоологи уже установили. Это одна из разновидностей пилильщика ясеневого. Плотность популяции пилильщика существенно выросла из-за аномально теплой и бесснежной зимы и пришедшей на смену жаркой весны. С приходом тепла и распусканием почек на ясене парк атаковали взрослые насекомые, а с мая личинки пилильщика стали объедать молодые листья деревьев, оставляя нетронутыми лишь крупные жилки.
Напомним, прошлым летом деревья в южных регионах, особенно на черноморских курортах, были атакованы еще одним вредителем — личинками американской бабочки. Тогда обработка деревьев ядохимикатами особо не помогла — гусеницы сумели выжить. В Крыму растения пострадали из-за пальмового долгоносика. А Европа пережила нашествие личинок дубового шелкопряда.93
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Сыпятся прямо на головы: центральный парк Днепра могут закрыть из-за небывалого нашествия гусениц (видео)
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