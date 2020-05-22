26.43 / 26.82 28.84 / 29.49
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Райцентр в Закарпатье полностью "излечился" от коронавируса

7:58 22 мая 2020
тест
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В городе Иршава на Закарпатье все десять больных коронавирусной инфекцией признаны излечившимися. Считается, что город преодолел вспышку заболевания. Хотя остается открытым вопрос, насколько можно доверять официальной статистике после скандала в больнице с попыткой утаить данные о заболевших.

В Иршаве говорят, что с вечера 20 мая в инфекционном отделении районной больницы больше нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. Десять заболевших иршавцев выздоровели, что подтверждено ПЦР-тестами.

По Иршавскому району было выявлено 24 заболевших. Один житель района продолжает лечение в областной больнице в Ужгороде, у пятерых продолжается режим самоизоляции, двое скончались, остальные считаются преодолевшими болезнь.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с коронавирусом в Закарпатье. По последним данным, выздоровели 224 жителя, остаются активными более 700 случаев заболевания, пациенты продолжают курс лечения.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Святой Николай

День Николая Теплого: традиции и запреты праздника

День Николая Весеннего

День Николая Весеннего: поздравления и открытки

парк

Сыпятся прямо на головы: центральный парк Днепра могут закрыть из-за небывалого нашествия гусениц (видео)

Рубен Айрапетян

Бывшего футбольного босса обвинили в насилии и пытках (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер