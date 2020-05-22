Райцентр в Закарпатье полностью "излечился" от коронавируса

Украина

В городе Иршава на Закарпатье все десять больных коронавирусной инфекцией признаны излечившимися. Считается, что город преодолел вспышку заболевания. Хотя остается открытым вопрос, насколько можно доверять официальной статистике после скандала в больнице с попыткой утаить данные о заболевших.

В Иршаве говорят, что с вечера 20 мая в инфекционном отделении районной больницы больше нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. Десять заболевших иршавцев выздоровели, что подтверждено ПЦР-тестами.

По Иршавскому району было выявлено 24 заболевших. Один житель района продолжает лечение в областной больнице в Ужгороде, у пятерых продолжается режим самоизоляции, двое скончались, остальные считаются преодолевшими болезнь.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с коронавирусом в Закарпатье. По последним данным, выздоровели 224 жителя, остаются активными более 700 случаев заболевания, пациенты продолжают курс лечения.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter