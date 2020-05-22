- 08:21 Позарился на мобильный телефон: суд вынес приговор убийце 13-летней девочки на Днепропетровщине
- 08:16 Бывшего футбольного босса обвинили в насилии и пытках
- 08:01 «На Донбассе российская армия, надо называть вещи своими именами»: Рыбчинский высказался о ситуации в стране
- 08:00 День Николая Теплого: традиции и запреты праздника
- 07:58 Райцентр в Закарпатье полностью "излечился" от коронавируса
- 07:41 Принц Уильям и Кейт Миддлтон развлекли обитателей дома престарелых, сыграв с ними в лото
- 07:39 Сыпятся прямо на головы: центральный парк Днепра могут закрыть из-за небывалого нашествия гусениц
- 07:21 Скучая на карантине, мать рисует младенцу несуразные брови – мнения пользователей сети разделились
- 07:12 Май не радует теплом: синоптики уточнили, где на выходных пройдут дожди
- 06:50 Пора в армию: 18-летняя бельгийская принцесса поступила в военную академию
- 06:26 Не только легкие: коронавирус впервые проник в еще один орган человека
- 05:30 Испанский администратор: СМИ уличили главу СБУ Баканова в нарушении антикоррупционного законодательства
Райцентр в Закарпатье полностью "излечился" от коронавируса
В городе Иршава на Закарпатье все десять больных коронавирусной инфекцией признаны излечившимися. Считается, что город преодолел вспышку заболевания. Хотя остается открытым вопрос, насколько можно доверять официальной статистике после скандала в больнице с попыткой утаить данные о заболевших.
В Иршаве говорят, что с вечера 20 мая в инфекционном отделении районной больницы больше нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. Десять заболевших иршавцев выздоровели, что подтверждено ПЦР-тестами.
По Иршавскому району было выявлено 24 заболевших. Один житель района продолжает лечение в областной больнице в Ужгороде, у пятерых продолжается режим самоизоляции, двое скончались, остальные считаются преодолевшими болезнь.
Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с коронавирусом в Закарпатье. По последним данным, выздоровели 224 жителя, остаются активными более 700 случаев заболевания, пациенты продолжают курс лечения.80
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».