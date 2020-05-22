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Бывшего футбольного босса обвинили в насилии и пытках (фото)
Следственный комитет Армении представил подробности расследования уголовного дела, в рамках которых бизнесмену, экс-президенту Федерации футбола страны 57-летнему Рубену Айрапетяну, его сыну и друзьям последнего предъявлены обвинения в пытках, самоуправстве и незаконном лишении свободы человека.
Пострадавшим по делу проходит бывший исполнительный директор ресторанного комплекса «Арснакар», которым владеет семья обвиняемого, сообщает «Спутник Армения».
В августе 2015 года пострадавший взял в принадлежащем Айрапетянам банке кредит якобы на улучшение ресторана в размере около 120 тыс. долларов, более половины из которых без ведома хозяина использовал для открытия собственного такси-сервиса. Кредит пострадавший выплачивал без задержек, однако Рубен Айрапетян вместе с сыном Рафиком и подручными похитили и заточили его в коттедже. Там пострадавшего избивали дубинками, руками и ногами, унижали и применяли электрошокер, считает следствие.
Позже жертву перевезли в особняк Айрапетяна в Ереване, где хозяин (он также известен в стране под прозвищем Немец Рубо) потребовал от своего директора отдать ему 120 тыс долларов. У того не было таких денег, поэтому он отдал Айрапетянам все, что у него было, включая машину, драгоценности, телевизор и 40 тыс. долларов наличными. При этом некоторые сцены насилия имели место в присутствии семьи и родственников пострадавшего. А в октябре 2016 года Айрапетяны оформили на себя квартиру директора.
Рубен Айрапетян в компании экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера и бывшего главы УЕФА Мишеля Платини
Рубен и Рафик Айрапетяны привлечены к делу в качестве обвиняемых, а в суд представлены ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения. Однако 19 мая экс-глава армянского футбола позвонил следователю и сообщил, что получил уведомление, однако находится в Москве и по причине пандемии коронавируса не может вернуться на родину. На 25 мая запланирован рейс Москва — Ереван, который доставит домой и Айрапетяна.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-главу Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта обвинили в сексуальных домогательствах.
Фото hamaxmbum.do.am
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